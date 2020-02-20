Зеленые активисты планируют через федеральные власти повлиять планы АлтГУ застройке сквера

Судя по фото, журналистов было больше, чем активистов

Барнаульские общественники 19 февраля провели на площади Свободы пикет против строительства учебного корпуса Алтайского госуниверситета в сквере на площади Сахарова. Акция, которая с подачи городских властей перенеслась подальше от университетских зданий, собрала не слишком много участников. Однако, как рассказал «Банкфаксу» один из организаторов мероприятия Данил Дегтярев, на этом они не собираются заканчивать свою активность и даже хотят привлечь к проблеме внимание федеральных властей.

По словам Дегтярева, на площади Свободы собралось всего около 10 человек. Сам активист считает, что мероприятие могло привлечь и куда больше людей, если бы не погодные условия и смена локации. «Я так понимаю, что это, по большому счету, связано с плохой погодой – все-таки было объявлено штормовое предупреждение. Во-вторых, наша акция все же изначально планировалась в другом месте, и она была нацелена на преподавателей и студентов университета. Ну а поскольку нас переместили на площадь Свободы, то люди могли посчитать, что в таком пикете и смысла особого нет», — предположил Дегтярев.

По его словам, пикет продлился немногим менее часа. Присутствовавшие ратовали за сохранение существующего облика площади Сахарова, который может кардинально изменить строительство нового корпуса АлтГУ. После этой акции общественники возьмут перерыв до прихода потепления. При этом Дегтярев рассказал, что сейчас он совместно с другими активистами готовит коллективное обращение, которое, вероятно, в ближайшее время будет направлено федеральным властям. «Будем собирать подписи. Мы пока думаем, кому его адресовать. Вероятно, к федеральным властям, с просьбой повлиять на руководство университета. Логика обращения остается все той же – стройте корпус, но в другом месте», — добавил Дегтярев.

Заметим, что еще на этапе анонса пикета под постом активиста Игоря Берга в Facebook разразился спор по поводу целесообразности этой протестной кампании. Городские активисты Игорь Янцен, Евгений Кучинев, Юрий Красильников и Максим Карпов настаивали, что голос барнаульцев может быть услышан и учтен властью и руководством вуза в ходе таких акций. «Раньше планировали территорию с умом, а не застраивали каждую пядь», — отметил Кучинев, говоря о том, почему вообще сквер находится на площадке вуза. Фотограф Иван Хаустов в противовес им сомневался в целесообразности протеста, да и в целом высказывался в том ключе, что позиция университета в этом вопросе наверняка имеет под собой веские основания. «Перенесите сквер в другое место. Обсудите это на митинге», — написал он.

В более грубой форме ему вторил ведущий программ «Ваша партия» и «Постфактум» на краевом телеканале «Катунь 24» Артем Кудинов. «С ними бесполезно разговаривать. Это коллективная шизофрения. Пусть бьются в припадке, не надо им мешать. Я давно всю эту гоп-компанию забанил из соображений санитарии и гигиены. Глупость, а тем более неадекватность — заразны! И вам рекомендую это же сделать. Они скоро всех [окончательно выведут из себя]. Не надо им мешать потихоньку сходить с ума. Лучше их предоставить самим себе», — привел свое мнение Кудинов.

Напомним, АлтГУ запланировал строительство нового учебно-лабораторного корпуса на участке, находящемся в бессрочном пользовании вуза по адресу: улица Димитрова, 66. На этом месте сейчас располагается городской сквер. Для возведения капитального здания университету придется вырубить часть деревьев.

Данил Дегтярев уже провел два пикета в защиту сквера на площади Сахарова. Первый прошел 22 января, а второй – 27 января. Причем вторая акция проходила в день ежегодного отчета ректора АлтГУ Сергея Бочарова у входа в концертный зал, где собирались сотрудники вуза. Однако никто из них на протест не отреагировал, кроме некоторых студентов. Примечательно, что некоторые из учащихся не знали о планах университета построить новый корпус на месте сквера. Также Дегтярев, будучи историком и краеведом, проводит экскурсии по площади Сахарова, первую из них посетили более 60 барнаульцев. По ее итогам он отметил, что многие горожане разделяют его обеспокоенность судьбой исторической площади.

Активисты не оставляют надежд, что руководство АлтГУ наконец-то предпримет хоть какие-то шаги к выстраиванию диалога с недовольной общественностью. Впрочем, ректор «классического» вуза Сергей Бочаров уже обозначил свое отношение к скверу, причем весьма красноречиво. В интервью с одним из краевых СМИ он назвал зеленую зону, которая находится на территории университета прямо напротив корпуса «Д» на улице Димитрова, «кустиками», где люди справляют свою физиологическую нужду.