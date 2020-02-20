Волинських дітей запрошують відпочити у Греції

Відповідно до листа Міністерства соціальної політики України Товариство греко-української дружби «FAROS» запрошує на оздоровлення українських дітей у церковному таборі в Греції (півострів Пелопоннес, м.Скафідія) у період з квітня до жовтня 2020 року.

Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.

Вартість проживання у таборі становить 350-450 грн за добу для однієї особи. Окрім цього необхідно оплатити транспортні витрати. Перебування у таборі — десять днів.

«Охочих оздоровитися за кордоном на запрошення грецької сторони просимо повідомити управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради до 25 лютого за адресою: м.Ковель, вул.Незалежності,148, каб.№ 2. Телефон для довідок: 52918», — йдеться у повідомленні.