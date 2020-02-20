Мнение: к словам Эрдогана об операции в Идлибе надо отнестись серьезно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова начать военную операцию в сирийском Идлибе.

«Если страны, с которыми мы ведем переговоры, не сделают в Идлибе что нужно, то мы сами сделаем это. Пока мы не получили результата переговоров, который бы нас удовлетворял. Мы полностью готовы к собственной операции в Идлибе, это только вопрос времени, можем начать ее в любую минуту, это жизненно важная для нас операция», – цитирует Эрдогана РИА Новости.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что Москва будет и дальше использовать контакты с Анкарой, чтобы остановить эскалацию напряженности в Идлибе.

«Мы были удовлетворены теми договоренностями, которые были достигнуты более года назад в Сочи, и это было взаимное удовлетворение, и мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских вооруженных сил и российских военных объектов. На этом наше удовлетворение завершилось», – сказал пресс-секретарь президента.

Он назвал худшим сценарием, если лидер Турции Тайип Эрдоган начнет военную операцию на территории Сирии против сирийской армии.

Песков ответил на вопрос, как Россия предполагает реагировать в этой ситуации.

«Если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле Сочинских договоренностей, ибо нейтрализация этих террористических группировок, обладающих сейчас достаточно мощной инфраструктурой вооружений, оборудования и амуниции, – это обязанность именно турецкой стороны», – пояснил пресс-секретарь российского лидера.

«Если речь идет об операциях в отношении легитимных властей Сирийской республики, вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, то это худший вариант развития событий», – добавил Песков.

В эфире радио Sputnik политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов прокомментировал ситуацию.

«Я думаю, что к заявлению Эрдогана надо относиться серьезно, потому что за спиной у Турции уже три военные операции. Когда они хотели зачистить Заевфратье от курдов, они долго угрожали, прошел год, и все-таки они осуществили эту операцию, несмотря на то, что США предупреждали их этого не делать. Ситуация в Идлибе не отличается коренным образом от той ситуации, поскольку и там, и там Турция имеет дело с великой державой, с ядерной державой, которая контролирует воздушное пространство. … И все-таки: Эрдоган будет эскалировать ситуацию настолько, насколько это будет позволять Россия. … Предупредительные удары могут отбить желание Эрдогана выбить сирийскую армию за пределы демилитаризованной зоны», – считает Камран Гасанов.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Турция не выполнила ряд ключевых обязательств по Идлибу. С противоположным мнением, в свою очередь, выступил вице-президент Турции Фуат Октай.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне – Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки «Джебхат ан-Нусра»*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

*Террористическая организация, запрещенная в России.