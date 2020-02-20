Совбез ООН обсудил обострение конфликта в Донбассе

МОСКВА, 19 февраля/ Радио Sputnik. Обострение конфликта на юго-востоке Украине стало темой обсуждения в Совете Безопасности ООН. В ходе обсуждения постоянный представитель России Василий Небензя напомнил об ответственности Киева за фактический саботаж Минских соглашений.

«Многие из вас сами говорят о катастрофическом положении жителей Донбасса и сами же отказываются признавать ответственность Киева, который, воюя с собственным населением, ввел против Донбасса транспортную, продовольственную и экономическую блокаду. Каждый день вот уже пять лет люди гибнут от обстрелов! Они, что, сами себя обстреливают?» ‒ сказал постпред России, слова которого приводит ОТР.

Минские соглашения были достигнуты 12 февраля 2015 года в столице Белоруссии, где прошли переговоры лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Ранее радио Sputnik сообщало, что СК России возбудил уголовные дела по факту обстрелов ДНР.