Украина может рассчитывать на повышение статуса в НАТО, — Загороднюк

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в октябре Украину может ожидать повышение статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями.

По словам министра, Украина может ожидать повышение статуса с расширенными возможностями, если темп реформ будет сохранен.

«Основные итоги Мюнхена такие: уменьшение внимания к Украине на уровне экспертов и Министерства обороны не имеет места — внимание очень большое, есть большая поддержка. Есть полная поддержка нашего курса реформ, они знают о нашем курсе реформ», — заверил Загороднюк.

Также глава оборонного ведомства добавил, что встречался с более чем 10 министрами обороны разных стран.

«В Брюсселе, за день до Мюнхена, у нас была встреча с генеральным секретарем и его заместителем. Заседание фактически как Комиссия Украина — НАТО, неформальное. И там присутствовали все министры обороны всех стран НАТО, которые приехали в Брюссель», — заявил глава Минобороны.

По словам Загороднюка, в альянсе абсолютно довольны ходом реформ.

«Они видят, что с таким темпом, как мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями. Если темп реформ будет сохранен», — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина хочет статус партнера НАТО с расширенными возможностями.