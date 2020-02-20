Самые советские сказки о древней Руси

Как Вы думаете, про какие советские мультфильмы можно сказать, что они олицетворяют собой русскую культуру, русское искусство? При этом они очень красивые, нарисованные в классическом и народном стиле? И основываются на лучших произведениях русской литературы (которые в свою очередь имеют в своей основе народную сказку)? «Конёк-Горбунок» (1975)В такой список я бы в первую очередь включил такие мультфильмы, как «Конёк-Горбунок» по Ершову, «Сказка о мёртвой царевне» и «Сказка о царе Салтане» по Пушкину, «Двенадцать месяцев» по Маршаку, «Храбрый заяц» по Мамину-Сибиряку… А ещё «Снегурочка» по пьесе Островского и опере Римского-Корскакова, наполненная древними обрядами, и конечно же, экранизации народных сказок «Гуси-лебеди» и «В некотором царстве» («По щучьему веленью»). «Гуси-лебеди» (1949)Конечно, это далеко не всё, что можно упомянуть. Но именно эти прекрасные мультфильмы я назвал не просто так, их объединяет то, что создавал их один замечательный режиссёр, носящий типичное русское имя Иван, и самую распространённую русскую фамилию — Иванов!Вообще-то в титрах значится не просто Иванов, а Иванов-Вано (поначалу просто Вано). «Вано» было его прозвищем в детстве, и он сделал его творческим псевдонимом. А так он — Иван Петрович Иванов!Сегодня ему исполнилось бы 120 лет. Правда, дата рождения в разных источниках не совпадает, называются то восьмое февраля, то девятое. Но это уже не важно — что может значить один день на фоне ста двадцати лет?Родился Иван Петрович в Москве, в многодетной семье сапожника и подёнщицы. Дети в семье тянулись к искусству — один брат увлекался фотографией, сёстры интересовались театром и играли в любительских спектаклях. А Вано — рисовал! И свой театр у него тоже был — кукольный.Окончив два класса церковно-приходской школы и Московское училище живописи, ваяния и зодчества, он в 1924 году попал в мультипликацию, и она стала делом всей его жизни!Кстати, позвал его туда друг, Владимир Сутеев — тоже легенда. 1927 г. Мультипликационная мастерская студии «Межрабпомфильм». Слева направо: Н.Валерианов, И.Иванов-Вано, К.Тюльпанов, Л.Косматов, Д.Черкес.Сначала Иванов-Вано трудился художником-мультипликатором, а потом стал и режиссёром. Мультипликация в СССР тогда находилась в зачаточном состоянии, и создатели старались, как могли. Никакого целлулоида тогда не было, мультфильмы рисовались на бумаге, использовались перекладки. Да и способы съёмки тоже были далеки от совершенства.Первые работы, в которых принимал участие Иван Петрович, были экспериментальными и новаторскими — «Сенька-африканец» , «Каток», «Блэк энд уайт», «Похождения Мюнхгаузена»…В 1934 году Иванов-Вано вместе с сёстрами Брумберг снял «Царя Дурандая».Эта работа положила начало русской народной теме в его творчестве, и тема эта стала его визитной карточкой.А ещё «Царя Дурандая» высоко оценил Уолт Дисней, купив эту ленту и показывая своим художникам. Позже он демонстрировал им «Конька-Горбунка».

К Уолту Диснею отношение наших мультипликаторов в 30-е годы было особенным. Его фильмы произвели огромное впечатление, и многие накопленные собственные наработки были оставлены, чтобы копировать стиль Диснея, основываясь на учебных пособиях, которые разрабатывались для художников его студии. Даже традиционные звери из народных сказок становились похожи на американских героев.Не избежал этих тенденций и Иванов-Вано. После «Царя Дурандая» он снял несколько фильмов, ориентируясь на Диснея. И лишь начиная с «Мойдодыра» (1939), Иван Петрович отказался от американских методов, и стал вдохновляться творчеством русских художников-иллюстраторов.После возвращения из эвакуации Иванов-Вано продолжил поиски своего пути мультфильмами «Краденое солнце» и «Зимняя сказка». А в 1947 году пришёл звёздный час – «Конёк-горбунок» стал вехой в творчестве не только для Иванова-Вано, но и для всей советской мультипликации! За монтажом «Конька-Горбунка». 1947 г.50-е годы ознаменовались выходом наших мультфильмов на новый качественный уровень, их даже за рубежом очень высоко ценили. И если смотреть работы 30-х сейчас можно разве что с исторической точки зрения, то фильмы 50-х и сейчас смотрятся с большим интересом.Кроме упомянутых в начале статьи шедевров, стоит отметить и другие работы Иванова-Вано того периода – «Чужой голос», «Лесной концерт» по басням Михалкова и «Приключения Буратино» (совместно с Д.Бабиченко). 1964. Ю.Норштейн, И.Иванов-Вано, А.Курицын, М.Соколова и А.Тюрин работают над «Левшой»С 1960 года Иванов-Вано перешёл в кукольное объединение, и стал снимать в совершенно в другой технике, но от русской темы не отказался. Из работ того периода — «Левша», «Как один мужик двух генералов прокормил», «Поди туда — не знаю куда», «Времена года» (с использованием народных игрушек), «Сеча при Керженце» (на материале фресковой живописи)…Работы эти, безусловно, заслуживают уважения, но популярностью у зрителей не пользовались. И Иван Петровч вернулся к классичекой рисовке — второй вариант «Конька-Горбунка» и «Сказка о царе Салтане». Иванов-Вано на выгородке декорации к кукольному мультфильму «Легенда о злом великане» (1967)Кроме работы над мультфильмами, много лет Иванов-Вано занимался преподаванием, был профессором художественного факультета ВГИКа, и воспитал очень много мультипликаторов.В 1987 году Мастера не стало. Всех планов он реализовать не успел. Из своих 87 лет жизни 63 года он посвятил мультфильмам. Вся советская мультипликация прошла на его глазах…В 1977 году он говорил:«Полвека я отдал мультипликации. Это целая жизнь. На моих глазах и при моём непосредственном участии наша мультипликационная кинематография делала первые робкие шаги, развивалась и крепла. Это искусство стало доступно самому широкому зрителю, и сила его в том, что оно не требует перевода на другие языки, смело прокладывает кратчайшее расстояние от мысли к образу и может быть идеальным посредником между народами».Источники: И.Иванов-Вано «Кадр за кадром» (1980), «И.Иванов-Вано — 110 лет со дня рождения» (2009), журнал «Советский экран».