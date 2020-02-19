Прощеное воскресенье в 2020 году пройдет в марте

Каждый год у верующих проходит такое важное событие, как Прощеное воскресенье. В 2020 году также будет это ответственное событие и у многих христиан возникает вопрос — какого же числа будет такое воскресенье. Эта дата постоянно изменяется и завит от ряда факторов.

Когда Прощеное воскресенье в 2020 году

В 2020 году Прощенное воскресенье пройдет 1 марта. Вычислить эту дату несложно, это последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день перед постом прекращается употребление православными людьми молочных продуктов. В церковной практике принято вспоминать Адама и Еву, которые были изгнаны из Сада из-за своей невоздержанности.

Ранее, несколько веков назад, было принято в одной местности у священников просить прощения у паствы и наоборот. Так люди готовили себя к посту и будущему великому празднику. Постепенно этот обычай прижился и распространился и это стало практикой.

В этот день читается место из Нагорной проповеди, где говориться о посте и прощении. Вообще сам пост, как некая жертва, которая приносится ради достижения близости с Богом путем отказа от пищи, предполагает определенную подготовку. Нормализация отношений между людьми это один из первых таких шагов. Церковь акцентирует на этом внимание и предлагает для этого отдельный день.

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Так принято просить прощение друг у друга и налаживать отношения с теми на кого человек обижен. Даже Писание предлагает человеку оставить жертву у алтаря и пойти примириться с тем, с кем нет нормальных отношений и только потом прийти к жертвеннику (условное место встречи с Богом).

Прощеное воскресенье 2020: библейское основание

Прощение это основа всего христианского учения, так как оно предполагает любовь. Написано в Священном Писании, что Бог это любовь и пребывающий в любви пребывает в Господе. Все библейское учение основано на прощении. Каждый человек может просто попросить прощения за свои грехи и по вере в Иисуса Христа он получит полное прощение, что автоматически дает Спасение и новую жизнь.

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Именно такой стандарт Бог ставит и для людей. По принципу — человеку Бог прощает все, а значит и он должен все прощать. В свое время Христос рассказал притчу, когда одного человека привели к правителю, а он должен был невероятную сумму денег. Когда он стал говорить, что у него ничего нет и у него есть семья, то добрый правитель ему все простил и отпустил. Когда бывший должник вышел от царя ничего свободным, то встретил человека, который ранее брал у него небольшую сумму. Он начал требовать ему отдать долг и не прощал ему ничего, а когда правитель узнал об этом он призвал бывшего должника и потребовал по причине жестокосердия мужчины ему все вернуть.

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Так Спаситель сравнивает человека с должником, который не может отдать огромного греховного долга, но Бог все прощает, так как любит. Именно этого он требует у своих детей, чтобы они прощали, тем, кто им «должен», ведь в сравнении, что им прощено это мизер.

Почему Прощенное воскресенье 2020 так важно

Прощение это ежедневная практика каждого христианина. В один момент к Иисусу пришли ученики и спросили о том, сколько нужно прощать брата за день. Был предложен вариант 7 раз, но Христос предложил умножить это число на 70 и вот столько нужно прощать брата, а это означало, по сути, «отпускать» обиды постоянно без ограничений.

В самой молитве «Отче наш» заложен главный принцип. В этом молении верующий просит простить ему долги, как и он прощает. То есть, как человек прощает ближнего, так и Господь прощает ему греховные долги. Все очень просто, хочешь быть прощенным и в мире с Богом — тогда прощай сам.

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Важно сказать, что Прощенное воскресенье это день, когда акцент делается на важнейшей теме и всех верующих призывают попросить прощение и простить самому, чтоб развязать «узлы» и получить свободу перед постом. Но делать это нужно не раз в году, а как только появилась такая необходимость. Оставлять обиды и просить прощение, а также смиряться это удел сильных, и счастливых людей.

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