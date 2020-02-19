Микель Ланда: «Я вернул себе уверенность и хорошие ощущения»

30-летний испанский гонщик Микель Ланда дебютировал в качестве гонщика команды Bahrain McLaren на Вуэльте Андалусии -Руте дель Соль-2020 и на первом же этапе пошёл в атаку за 10 км до финиша, когда был нейтрализован отрыв дня.

На ускорение Микеля Ланды ответил защищающий титул победителя прошлого года Якоб Фульсанг (Astana). Вместе они начали наращивать преимущество, которое за 200 м до финиша составляло 1 минуту 4 секунды.

Микель Ланда уступил в дуэли с Якобом Фульсангом, финишировав вторым через 6 секунд. Товарищи Ланды по команде Bahrain-McLaren Дилан Тёнс и Пельо Бильбао вошли в топ-5 на 1-м этапе.

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Микель Ланда: «Я очень доволен первым днём гонки. Думаю, мы провели отличную работу. Я атаковал на последнем подъёме, старался выиграть этап, но столкнулся с таким сильным соперником как Якоб.

С инцидента на тренировке (прим. VeloLIVE – 1 февраля Микель Ланда был сбит автомобилем во время тренировки) я вернул уверенность и хорошие ощущения. Доволен ещё и потому, что в первый день никогда не знаешь, как начнёшь новый сезон. С другой стороны, я понял, что уже готов к борьбе с другими гонщиками, которые уже участвовали в гонках в этом сезоне».

Дилан Тёнс смог финишировать 3-м несмотря на проблемы с велосипедом, случившиеся за 10 км до финиша: «Тактически мы хорошо провели гонку, доказали, что мы сильная команда. Я в порядке. Нога идёт так же хорошо, как на Вуэльте Валенсии. Продолжу работать ради высокого результата как на одном из этапов и в генеральной классификации».

Горазд Штангельж (Gorazd Štangelj), спортивный директор команды Bahrain-McLaren: «Хотел бы отметить выступление всей команды, мы финишировали с тремя гонщиками в первой пятёрке. Впереди другие сложные этапы, постараемся завоевать жёлтую майку».