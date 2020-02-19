Бывший полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову по указанию начальника

Ранее прокуратура извинилась перед журналистом за незаконное уголовное преследование.

Бывший полицейский Денис Коновалов, арестованный по делу о незаконном уголовном преследовании Ивана Голунова, признал вину и дал показания на своего начальника Игоря Ляховца — бывшего заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по ЗАО Москвы, сообщил «Интерфаксу» адвокат последнего Алексей Коврижкин. Ляховец не признает вину и отвергает обвинения.

«На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики. Коновалов также полностью признал свою вину»,— сказал адвокат.

Он добавил, что признательные показания связаны с оказанным на Коновалова «давлением со стороны следствия».

Защищавший Дениса Коновалова адвокат Юрий Чередник вышел из дела после избрания меры пресечения пятерым полицейским 30 января. «Тогда господин Коновалов отказывался от дачи показаний согласно 51 ст.Конституции — «никто не должен свидетельствовать против себя»»,— сообщил «Ъ» Чередник.

В настоящий момент следствие расследует данное уголовное дело. Мы сейчас не можем мешать. Как будет какая-то информация, будут какие-то уже предварительные результаты — тогда уже можем что-то сказать. Мы долго добивались возбуждения уголовного дела, привлечения к уголовной ответственности тех лиц, которые совершили преступление в отношении Голунова. Вот сейчас наша функция — не мешать следствию.

Ранее прокуратура извинилась перед Голуновым за незаконное уголовное преследование.