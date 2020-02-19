Аналитик: Эрдоган идёт на риск в Идлибе

В статье для Bloomberg исполнительный председатель Стамбульского аналитического центра EDAM указывает, что Эрдоган рассчитывает на демонстрацию силы ради того, чтобы отпугнуть президента Сирии Башара Асада, и на то, что президент России Владимир Путин не рискнёт потерять углубляющиеся отношения России с Турцией, безоговорочно поддержав сирийское наступление в Идлибе.

Автор подчёркивает, что в последней удерживаемой повстанцами сирийской провинции Идлиб нарастает напряжённость, а недавнее массированное развёртывание турецких вооружённых сил в удерживаемом повстанцами анклаве даёт признаки того, что турецкие и сирийские наземные силы могут вступить в более смертоносное противостояние в ближайшем будущем.

Отношения между Анкарой и главным сторонником Асада Москвой до сих пор оставались гражданскими, пишет Ульген, хотя обе страны поддерживают противоположные стороны в Сирийской гражданской войне.

Ранее Эрдоган заявил силам Асада, что если они не переместят свои войска на восточную сторону стратегической автомагистрали М5, которая связывает южную Сирию с Алеппо, Турция может вступить в «прямую военную конфронтацию», отмечает аналитик.

Американская поддержка Турции пока ограничивается лишь словесной, говорится в статье, добавляя, что ЕС пока хранит молчание по этому вопросу.

Между тем, сирийские граждане сейчас бегут из Идлиба, что вызывает панику у Турции, поскольку она не может позволить принимать ещё беженцев.

С хрупкими отношениями на всех концах, заключает Ульген, Турция остаётся одна в принятии последствий своих действий в Идлибе.