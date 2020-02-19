В Раде раскритиковали отчет о деятельности кабмина Украины в 2019 году

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Глава фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко на голосовании в Раду, 21 июля 2019 года

Konstantin Chernichkin/REUTERS

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко высказался по поводу отчета о деятельности украинского правительства в 2019 году. Об этом пишет RT.

Он сказал, что этот отчет написали, «посмотрев в потолок», а программа действий правительства полна лозунгов в стиле «догоним и перегоним».

По его словам, заявленные в документе действия не соответствуют с осуществленными.

Депутат добавил, что в отчете нет ничего, связанного с реальным сектором экономики, с предприятиями, их поддержкой, с созданием новых рабочих мест.

«На эти полкило макулатуры промышленность упомянули дважды. То есть о промышленности вообще не было речи. Им совершенно непонятно, что делать с экономикой, более того, они не знают, как это делать», — добавил Бойко.

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До этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал президенту страны Владимиру Зеленскому подготовить и представить промежуточный отчет о работе правительства.

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