Главные загадки неандертальцев

В начале 1857 года ученые заявили, что в истории существовал другой человек – неандерталец. Тогда было решено, что это неудачный эксперимент природы, тупиковая ветвь.

Но новые исследования породили новые вопросы.

Предок человека?

В науке до недавних пор бытовало мнение, что неандертальцы, современники кроманьонцев, не имеют никакого отношения к цивилизации Homo sapiens. Считалось, что эти расы жили слишком далеко друг от друга и не могли взаимодействовать. Но последние исследования, которые провели немецкий профессор Сванте Паабо и доктор Дэвид Райх, показали – гены неандертальца присутствуют у большинства людей за исключением африканцев. Правда, в небольшом размере – около 4%. Ученые полагают, что в условиях миграции на Ближний Восток кроманьонцы набрели на неандертальцев и невольно смешались с ними. Но самое парадоксальное, что ДНК человека и неандертальца схожи на 99,5%. Кем же были наши предки?

Изобретатели ритуала?

Неандертальцы, вопреки общему представлению, сильно отличались от животных, у них было сознание, духовный мир. Фактически, они придумали первые ритуалы и начали хоронить своих собратьев, используя при этом обряды. До них подобное никому даже в голову не приходило, представлений о каком-то духовном, культурном мире просто не существовало. Погребение в гроте Ля-Шапель-о-Сен во Франции говорит нам, что именно неандертальцы начали первыми класть усопшим цветы, еду, игрушки. Но в тяжелых условиях ледникового периода эта практика не была общеупотребима. Многих, менее уважаемых умерших членов первобытного общества, просто съедали.

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Музыкальные таланты?

Неандертальцы были в высшей степени культурной расой. Они сыграли первую в истории человечества мелодию на костяной флейте с четырьмя отверстиями, которая могла воспроизводить три ноты: «до», «ре», «ми». Инструмент был найден в пещере Словении в 1995 году и произвел настоящий фурор. К другим их достижениям причисляют самые ранние наскальные рисунки, которые, правда, напоминают скорее узоры, нежели изображения. Этим древним картинкам из пещеры Шове во Франции уже около 37 тысяч лет. Они пробовали себя и в качестве скульпторов, об этом свидетельствует человеческое лицо, вырезанное на камне, который был найден на одной из стоянок. Правда, немногочисленность подобных находок не позволяет пока признать наличие тяги к искусству у исчезнувшего человека, считают европейские палеонтологи.

Мозг больше, чем у Эйнштейна?

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Как ни странно, неандертальцы действительно перегнали гения XX века по объему головного мозга. Это отнюдь не означает, что они были умнее Эйнштейна или кого-нибудь из представителей современных Homo sapiens. Все объясняется толстой корой и крупными частями мозга, которые отвечали за зрение и простейшие мыслительные процессы. Но так ли это? Например, ученые Гарвардского университета, основываясь на всевозможных изобретениях неандертальцев, полагают, что эта раса была способнее человеческой, хоть и мыслила по-другому.

Был ли язык?

Тот уровень развития древнего неандертальца, который представляется нам исходя из последних археологических данных, не мог существовать без развитой речи. Отсюда еще одна загадка исчезнувшей расы – был ли у них собственный язык. Этот «прачеловек» впервые изобрел собственный мир символов, но могли ли они говорить? В конце XX века американский антрополог Либерман выдвинул теорию, что неандертальцы только бессвязно мычали. Но, уже спустя десять лет, это предположение опровергла новая реконструкция черепа палеантропа. Сторонники разумности неандертальцев ссылаются на разнообразие их орудий и первых религиозных практик. До письменности, конечно, далеко, но вполне возможно, что неандертальцы обладали собственным языком, давали предметам названия. Вот только раскроет ли когда-нибудь современный Homo sapiens секрет их простой речи?

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Что с ними стало?

Самый важный вопрос, который сейчас мучает ученых, – как, когда и почему исчезла столь перспективная раса, которая по развитию, можно сказать, превзошла наших предков? Считается, что последние неандертальцы вымерли в районе Пиренейского полуострова около 20 тысяч лет назад. Приверженцы дарвиновской теории считают, что «другие люди» не смогли, в отличие от человека, пережить тяжелые условия ледникового периода или умерли от болезни, но вот польские археологи, например, полагают, что неандертальцы существовали еще в историческую эпоху наравне с Homo sapiens и перевелись от того, что их развитие просто остановилось.

Каннибализм или первый геноцид?

История не пишется без жертв. Возможно, неандертальцы, будучи во многих вещах первооткрывателями, исчезли в результате первого в истории геноцида. Два разных вида человечества начали взаимоистребление. Кроманьонцы и неандертальцы, оказавшись на соседних территориях, буквально пожирали друг друга. Наши предки преуспели – неандертальцы были полностью ими поглощены, как в прямом, так и в переносном смысле.