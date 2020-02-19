Самое крупное архитектурное сооружение с дворцами известное в мире — это Запретный город. Он был центральным комплексом дворцов большинства великих императоров Китая на протяжении 15 -20 века. Он бал построен в центре города — Пекина. Так как Запретный город был расположен в самом центре столицы в Пекине и был укромно спрятан от всего остального города множеством рвов и очень красивым фасадом (пурпурно-красным) длина которого составляет примерно 3,5 км. Возможность свободно находиться там получали не все, только китайский император и те кого он считал своими приближенными, а для обычных людей и других значимых персон эта часть города Пекина была напросто недоступна — в этом и заключается секрет названия этого города.

Всего за свое время он стал резиденцией 24 могущественным правителям Китая, а именно это были династии «Поднебесной империи» — Мин и Цин. В эпоху известной династии Цин императоры бывали там только ради церемоний и формальных приёмов. Запретный город возводился за 14 лет (с 1406—1420) это был император Чжу Ди, одним из его желаний было изменить старую столицу Нанкина на новую в Пекин. Общая площадь «Запретного города» — 720 000м²; В нем насчитывают 8707 комнат (хотя в легенде говориться о 9 999). Это место было построено 1 000 000 строителей. Его вход именуется Вратами Небесного Спокойствия.

READ Сын Джигарханяна поделился редким фото с 84-летним отцом

Запретный город был неповторимым дворцовым комплексом для того времени. К примеру, во дворце и остальных постройках действовала достаточно современная система обогрева помещений – она проходила под полом. Тепло проходило по подземным трубам и подводилось к ам, которые находились вне жилых помещений. Также, для обогрева помещений использовались специальные жаровни, которые не имели запаха горелого. Жаровни закрывались колпаками, которые не допускали выброс углей из жаровни. Такая отопительная система была экологической и безопасной, так как основной материал, из которого был построен дворцовый комплекс – это дерево.

После свержения династии Цин в 1912 году большая коллекция произведений искусства, которую собирали императоры двух династий, была передана во владение республики. Именно эта коллекция и составляет основной фонд музея «Гугун», который был открыт во дворце в 1925 году.

READ Под Выборгом после столкновения с грузовиком сгорели пять легковых машин

Когда Япония вторглась в Китай в 1933 году, большая часть коллекции музея была эвакуирована на юго-запад Китая. После окончания войны коллекция почти в полном составе была возвращена в Запретный город. Благодаря сотрудникам музея, которые остались в Пекине во время войны, часть экспозиции была сохранена.

На сегодняшний день, Запретный город является одной из важных и интересных достопримечательностей Пекина. Каждый год Запретный город посещают около семи миллионов человек, летом эта цифра увеличивается в 4 раза. При посещении Запретного города необходимо пройти сквозь трое ворот, в то время как в древние времена посетителям императора необходимо было пройти через пять ворот.

Во дворце хранится около миллиона древних реликвий различных династий Китая, дворец занесен в список наследия ЮНЕСКО. В 1987 году во дворце проходи съемки фильма «Последний император» о жизни императора, который последний обитал во дворце.

READ Замглавы ГУ уголовного розыска МВД России обвинили в крупной взятке

Режим работы: пн-вс, 08.30 — 17.00.

Стоимость: зима — 40 юаней, лето — 60 юаней.