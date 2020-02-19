Франция попросила не допускать эскалации конфликта в Донбассе

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Максим Змеев/Reuters
Французское министерство иностранных дел обратился с просьбой не допускать эскалации конфликта в Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что данное заявление связано с обострением ситуации в регионе 17 февраля.
В тексте обращения дипломаты выразили сожаление в связи с обострившейся ситуацией, а также отметили, что боевые действия противоречат Минским соглашениям.
«Франция призывает стороны проявлять сдержанность во избежание дальнейшей эскалации на местах», — сказано в тексте.
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