Сверхсекретный российский спутник взволновал американских военных

Share Tweet Share Share Email Comments Настоящая шпионская дуэль развернулась в последние дни в космосе между российским и американским космическими аппаратами. Российский «Космос-2542» сблизился с американским USA-245. Какие задачи выполняют эти сверхсекретные спутники и почему работа «Космоса-2542» так сильно обеспокоила американских военных?Глава командования космическими силами США генерал Джон Реймонд подтвердил, что Пентагон серьёзно обеспокоен «необычным и тревожным» поведением российского космического аппарата «Космос-2542», который может стать причиной возникновения «опасной ситуации в космосе». Такое заявление, опубликованное изданием Time, он сделал в связи с продолжающимися манёврами «Космоса-2542» на орбите.Российский аппарат приблизился на расстояние в несколько километров к американскому спутнику USA-245, принадлежащему к типу KH-11. КН-11, обычно называемый в популярной литературе Key Hole («Замочная скважина») – это тип разведывательных спутников, которые с 1976 года постоянно используются Пентагоном для разведки в оптическом диапазоне. «Космос-2542» – российский спутник «мониторинга объектов на околоземной орбите» или, если проще, спутник-инспектор.

Подглядывая в «Замочную скважину»

Впервые о существовании совершенно секретной программы спутников Key Hole в США стало известно в 1984 году. Тогда аналитик Центра морской разведки Самуэль Морисон продал три секретных изображения со спутника KH-11 издательству Jane’s Fighting Ships. На опубликованных снимках была отображена постройка тогда ещё секретного советского авианосца «Рига» (впоследствии «Адмирал Кузнецов», проект 1143).После публикации снимков в американской печати развернулся настоящий шпионский скандал – Морисона признали виновным в двух случаях шпионажа и хищения государственной собственности и приговорили к двум годам тюрьмы. Однако «шило уже проткнуло мешок»: о возможностях оптической космической разведки США стало известно всем, причём в самых существенных и точных деталях.Однако, как выяснилось позднее, о программе «Замочной скважины» в СССР знали гораздо раньше момента публикации снимков «Риги» в Jane’s Fighting Ships. Ещё в 1978 году молодой сотрудник ЦРУ Уильям Кампайлс всего лишь за 3000 долларов США продал советским разведчикам… детальное техническое руководство, описывающее конструкцию и принцип действия спутников KH-11. Впоследствии Кампайлс был пойман и осуждён за шпионаж на 40 лет тюрьмы, о чём стало известно только в начале 2000-х годов.Во времена президентства Рональда Рейгана программу «Замочной скважины» ещё пытались держать в секрете, в частности, перестав публиковать точные данные об орбитах спутников КН-11. Но это уже скорее напоминало процесс вычерпывания воды дырявым ситом – уже через каких-то полгода американские астрономы-любители смогли найти «пропавшие» из отчётов спутники-шпионы и опубликовали достаточно точные данные об их орбитах.Окончательно завеса секретности с программы была сорвана в 1990 году. В этом году НАСА запустило в космос оптический телескоп «Хаббл», который стал немного уменьшенной копией КН-11. Отличие «Хаббла» состояло в меньшем зеркале главного телескопа, диаметром 2,4 метра против трех метров у КН-11, хотя запуск телескопа осуществлялся в таком же стартовом контейнере. Разработку «Хаббла» на основе КН-11 эксперты предположили ещё в момент его запуска, но официальные подтверждения этой догадки были получены двадцатью годами позже, когда НАСА опубликовало к юбилею обсерватории описание процесса её разработки. В этом документе, в частности, было написало следующее: «Кроме того, переход к 2,4-метровому зеркалу позволял снизить затраты на изготовление («Хаббла» – ред.), используя производственные технологии, разработанные для военных спутников-шпионов».За прошедшие 44 года с момента первого запуска КН-11 в космос, как предполагается, было выведено шестнадцать спутников-шпионов этого типа и ещё один запуск был неудачным. Четыре самых новых аппарата, с условными номерами USA-186, 224, 245 и 290, находятся на орбитах и сегодня. USA-245 – это новейший спутник, причисляемый к серии КН-11, который был запущен в августе 2013 года, после него был запущен лишь USA-290, в январе 2019 года.Насколько опасны КН-11? До сих пор они остаются самым точным способом оптической разведки – предполагаемое зеркало диаметром три метра способно обеспечивать разрешение снимка в пределе 15 см.Конечно, это отнюдь не «чтение номерных знаков», и разрешение в 15 см достигается только в теории – на деле этот параметр загрубляется где-то вдвое за счёт реальных атмосферных условий, почти всегда далёких от идеала. Однако КН-11 действительно остаются на сегодняшний день самым совершенным средством оптической космической разведки в арсенале США.

Предъявите документы!

Если опасения США в части манёвров «Космоса-2542» верны, это означает, что в распоряжении Министерства обороны России как минимум уже есть снимки реального КН-11, сделанные с самого близкого расстояния в условиях околоземной орбиты.«Космос-2542» вышел на орбиту совсем недавно – он был запущен 25 ноября 2019 года. Запуск был произведен с космодрома Плесецк на ракете-носителе «Союз-2.1в» с разгонным блоком «Волга». Предназначение космического аппарата в деталях не афишировалось, в официальном сообщении о запуске говорилось лишь, что «Космос-2542» будет «осуществлять мониторинг состояния отечественных спутников и съемку поверхности Земли». Вскорости после выхода на орбиту оказалось, что в запуске было выведено два аппарата: уже на орбите, 6 декабря 2019 года, от «Космоса-2542» отделился ещё один спутник, получивший название «Космос-2543». Что же это за спутники и что мы можем уверенно рассказать о них, несмотря на общую секретность российской военной космической программы и практически полную секретность программы спутников-инспекторов?

Начнём с того, что «Союз-2.1в» в связке с разгонным блоком «Волга» может выводить серьёзные аппараты – на обычную орбиту высотой около 400 км, используемую серией КН-11, эта ракета может «закинуть» до пяти тонн полезной нагрузки, за вычетом массы блока «Волга». Таким образом, как минимум один из спутников «Космос-2542» и «Космос-2543» был достаточно тяжёлым – в противном случае было бы бессмысленно запускать его мощным «Союзом» в одиночку.О компоновках «Космоса-2542» и «Космоса-2543» мы можем говорить лишь с некоей долей вероятности – официальные публикации о программе российских спутников-инспекторов крайне фрагментарны. В частности, согласно информации «Вестника НПО им. Лавочкина» российские спутники-инспекторы могут быть построены на основе двух возможных платформ: лёгкой, называющейся «Карат-200», и тяжёлой, носящей название «Навигатор».«Навигатор» – это успешная тяжёлая платформа (вес полезной нагрузки до 2600 кг) разработки НПО им. Лавочкина. По иронии судьбы, тут тоже не обошлось без процесса «превращения танка в паровоз с помощью напильника». Именно на основе «Навигатора» были созданы самые успешные российские проекты в области космической астрономии – радиотелескоп «Спектр-Р» и рентгеновский телескоп «Спектр-РГ». По информации «Вестника НПО им. Лавочкина», платформа «Навигатор» за счёт модульного принципа построения и установки дополнительного оборудования может быть легко переделана в спутник-инспектор. Размер «Навигатора» позволяет установить на нём мощный оптический телескоп, оборудование контроля радиообмена и, например, даже средства РЭБ. Как следствие, такой спутник может вести оптическую и радиоразведку прямо на орбите – и, как крайний вариант, даже активно воздействовать на чужой спутник. Скорее всего, «Космос-2542» создан именно на основе платформы «Навигатор» и является основной полезной нагрузкой в запуске 25 ноября 2019 года.А вот второй аппарат, «Космос-2543», скорее всего, построен на платформе «Карат-200» – если он, как и его собрат, собирается «осуществлять мониторинг состояния отечественных спутников и съемку поверхности Земли». Логика в этом есть – два «Навигатора» на такую орбиту «Союзом» не закинуть. «Карат-200» – это более лёгкая платформа, которая подразумевает установку не более 100 кг полезной нагрузки, сам спутник при этом весит около 200 кг. В случае спутника, созданного на основе «Карата-200», его возможности будут гораздо скромнее: такие аппараты имеют минимальный запас топлива для манёвров и обычно могут лишь пассивно дрейфовать чуть ниже или чуть выше выбранной цели, чтобы отслеживать её радиообмен или наблюдать за другим спутником с помощью простых оптических приборов.

Опасно ли это?

В своём заявлении генерал Джон Реймонд отметил, что считает произошедшее сближение «Космоса-2542» и спутника USA-245 «опасным инцидентом». Также он заявил, что «ответственные космические державы» должны вести переговоры о выработке норм поведения на орбите, которые могут поспособствовать исключению таких ситуаций в будущем.Стоит сказать, что здесь глава командования космическими силами США явно кривит душой и пытается оправдать двойные стандарты США.Ведь начиная с середины 2000-х годов Пентагон успешно развивает свою собственную программу спутников-инспекторов и до недавнего времени считал себя вне правил и вне конкуренции. При этом в средствах и бюджетах американские военные себя не ограничивают. Работы ведутся сразу по нескольким программам, которые известны по условным названиям совершенно секретных спутников – MiTEX, РАN и GSSAP.Действия этих спутников отнюдь не столь безобидны: например, ещё в 2009 году Пентагон отработал с помощью аппарата программы MiTEX инспекцию вышедшего из строя годом ранее собственного спутника DSP-23, входящего в американскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Стоит понимать, что российские аппараты СПРН, спутники «Тундра», имеют сходные параметры геостационарной орбиты и могут быть точно так же проинспектированы аппаратами MiTEX или сходными спутниками-инспекторами.Те же ремарки касаются программы PAN, которая по всем известным параметрам, судя по всему, представляет собой тяжёлый спутник-инспектор, похожий на российскую платформу «Навигатор», снабжённый мощным оптическим телескопом и средствами контроля и воздействия на радиообмен. В период с 2009 года, после выхода на орбиту, PAN уже сблизился как минимум с добрым десятком аппаратов на геостационарной орбите, включая и аппараты российской системы СПРН – и однозначно провёл их детальное исследование. Впоследствии принадлежность PAN к классу спутников-инспекторов подтвердил известный диссидент Эдвард Сноуден, который сообщил, что PAN был создан по заказу и действовал в интересах АНБ.Таким образом игру в «космические кошки-мышки», в которой журнал Time обвинил Россию, начала отнюдь не наша страна. Фактически Россия лишь смогла создать симметричный и жёсткий ответ на предыдущие предельно агрессивные действия США в космосе, после чего вдруг оказалось, что игра в «подсматривание за подсматривающим» действительно стоит свеч.В конце концов смотреть за чужими спутниками на орбите никто запретить не может. В этом кинозале нет забронированных мест, а «входной билет» на этот увлекательный киносеанс Россия, судя по всему, уже заработала. Что генерал Джон Реймонд вынужден скрепя сердце лишь просто признать.Алексей Анпилогов