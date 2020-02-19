ТОП-25 заброшенных городов России

Share Tweet Share Share Email Comments Количество заброшенных городов, сел и деревень на территории бывшего СССР не поддается точному исчислению. Политические, экономические и геологические трансформации нашего государства за последние 100 лет создали целый сонм объектов, ныне оставленных за бортом современной действительности.Заброшенные города в России образовали новый пласт апокалиптической культуры, которая возникла на рубеже тысячелетий на волнах набирающей популярность тематики Конца Света, календаря Майя, предсказаний Ванги и высокобюджетных голливудских блокбастеров. Сейчас заброшенные города активно используются для создания декораций к извечному страху человека перед Апокалипсисом. Сюда приезжают музыканты, фотографы, “киношники”, писатели, сталкеры и прочий люд в стремлении сыскать вдохновение и напиться “мертвой водицы” из ручья чего-то незримого и бесконечно таинственного.Альтернативный и экстремальный виды туризма также набирают обороты. Стандартные достопримечательности, изнуряющие обилием информации о себе, привлекают все меньше и меньше путешественников. Современный турист медленно превращается в исследователя, гоняющегося за неким метафизическим “нестандартом”. Бескрайние возможности делиться своими “находками” через интернет только способствуют желанию выделиться, уникализироваться и обособиться от прочей “толпы”.Сегодня нам бы тоже хотелось обратиться к тематике заброшенных городов. Темы для России и стран бывшего СССР поистине неисчерпаемой, к тому же чрезвычайно захватывающей и интригующей. Давайте на несколько минут отвлечемся от страха перед этими молчаливыми “призраками” и неспешно пройдемся по их тихим, безлюдным улочкам.1. Хальмер-Ю (республика Коми) Заброшенные города России: Хальмер-Ю.Посёлок шахтеров. Ликвидирован в перестройку в связи с закрытием угольных шахт.Сейчас территория используется как военный полигон, позывной «Пембой». 17 августа 2005 года в ходе учений стратегической авиации бомбардировщик Ту-160, на борту которого находился Владимир Владимирович Путин, произвёл запуск трёх ракет по бывшему дому культуры заброшенного посёлка.2. Старая Губаха (Пермский край) Заброшенные города России: Старая Губаха.Заброшенный шахтерский посёлок у истощившейся угольной шахты. Высокая степень разрушения зданий.3. Промышленный (республика Коми) Заброшенные города России: Промышленный.Шахтёрский посёлок. В 1998 году взрыв на местной шахте унес жизни 27 горняков. Тела 19 из них так и не были найдены.Шахта закрылась, посёлок опустел.4. Юбилейный (Пермский край) Заброшенные города России: Юбилейный.5. Иультин (Чукотский АО) Заброшенные города России: Иультин.6. Колендо (Сахалинская область) Заброшенные города России: Колендо.7. Нижнеянск (Якутия) Заброшенные города России: Нижнеянск.8. Финвал (Камчатский край) Заброшенные города России: Финвал.9. Алыкель (Таймырский АО) Заброшенные города России: Алыкель.10. Нефтегорск (Сахалинская область) Заброшенные города России: Нефтегорск.

11. Курша-2 (Рязанская область) Заброшенные города России: Курша-2.12. Молога (Ярославская область) Заброшенные города России: Молога.13. Чаронда (Вологодская область) Заброшенные города России: Чаронда.14. Амдерма (Ямало-Ненецкий АО) Заброшенные города России: Амдерма.15. Корзуново (Мурманская область) Заброшенные города России: Корзуново.Город лётчиков и артиллеристов. Здесь в 1950-х годах служил Юрий Гагарин.16. Кадыкчан (Магаданская область) Заброшенные города России: Кадыкчан.Город-призрак, жители которого добывали уголь для Аркагалинской ГРЭС.17. Припять (Украина) Заброшенные города на территории бывшего СССР: Припять.18. Чернобыль-2 (Украина) Заброшенные города на территории бывшего СССР: Чернобыль-2.Заброшенный город, а ранее здесь жили военные, обслуживающие советскую загоризонтную радиолокационную станцию «Дуга» для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.19. Острогляды (Беларусь) Заброшенные города на территории бывшего СССР: Острогляды.Село-призрак было расселено после Чернобыльской катастрофы.20. Агдам (Азербайджан) Заброшенные города на территории бывшего СССР: Агдам.Родина знаменитого портвейна была разрушена во время армяно-азербайджанской войны.21. Ткварчели (Абхазия) Заброшенные города на территории бывшего СССР: Ткварчели.Крупный промышленный центр Абхазии стал жертвой перестроечных конфликтов. Понемногу восстанавливается.22. Асу-Булак (Казахстан) Заброшенные города на территории бывшего СССР: Асу-Булак.23. Жанатас (Казахстан) Заброшенные города на территории бывшего СССР: Жанатас.24. Чаган (Семипалатинск-4) (Казахстан) Заброшенные города на территории бывшего СССР: Чаган (Семипалатинск-4).Город был заброшен после вывода советских войск из Казахстана.25. Ирбене (Латвия) Заброшенные города на территории бывшего СССР: Ирбене.В ныне заброшенном городе находился Вентспилсский международный радиоастрономический центр, основанный в 1971 году .Продолжение следует…