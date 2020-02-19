Пользователи Сети обсуждают столкновение полицейской машины фуры Тальменкой

Следы еще не успело замести снегом

Утром 19 февраля на «Чуйском тракте» произошло ДТП между фурой и полицейским автомобилем «Нива». Как уточняют в отделении пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, авария обошлась без пострадавших. Однако же ДТП привлекло внимание пользователей в соцсетях, которым показалось странной трактовка произошедшего от правоохранителей.

По версии ГИБДД, экипаж ДПС якобы осуществлял контроль за дорожным движением на 161 км трассы Р-256 «Чуйский тракт», припарковав служебную машину в предназначенном для этого кармане. Около 9:40, как утверждают в ведомстве, в «Ниву» врезалась фура MAN, ехавшая со стороны Барнаула. Водитель большегруза якобы не учел погодных и дорожных условий, из-за чего грузовик занесло, и он влетел в полицейский автомобиль.

При этом пользователи обращают внимание на некоторые моменты, показавшиеся им странными. В частности, они отметили, что, судя по опубликованным фото, фура находится на своей полосе, а следы, ведущие к ней навстречу и еще не припорошенные снегом, скорее могла оставить «Нива». Никто из комментаторов не стал однозначно утверждать, что виновником ДТП мог быть вовсе не водитель фуры, но большинство иронично намекало на это.