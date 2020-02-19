ТОП-25 заброшенных городов России

Количество заброшенных городов, сел и деревень на территории бывшего СССР не поддается точному исчислению. Политические, экономические и геологические трансформации нашего государства за последние 100 лет создали целый сонм объектов, ныне оставленных за бортом современной действительности.

Заброшенные города в России образовали новый пласт апокалиптической культуры, которая возникла на рубеже тысячелетий на волнах набирающей популярность тематики Конца Света, календаря Майя, предсказаний Ванги и высокобюджетных голливудских блокбастеров. Сейчас заброшенные города активно используются для создания декораций к извечному страху человека перед Апокалипсисом. Сюда приезжают музыканты, фотографы, «киношники», писатели, сталкеры и прочий люд в стремлении сыскать вдохновение и напиться «мертвой водицы» из ручья чего-то незримого и бесконечно таинственного.

Альтернативный и экстремальный виды туризма также набирают обороты. Стандартные достопримечательности, изнуряющие обилием информации о себе, привлекают все меньше и меньше путешественников. Современный турист медленно превращается в исследователя, гоняющегося за неким метафизическим «нестандартом». Бескрайние возможности делиться своими «находками» через интернет только способствуют желанию выделиться, уникализироваться и обособиться от прочей «толпы».Сегодня нам бы тоже хотелось обратиться к тематике заброшенных городов. Темы для России и стран бывшего СССР поистине неисчерпаемой, к тому же чрезвычайно захватывающей и интригующей. Давайте на несколько минут отвлечемся от страха перед этими молчаливыми «призраками» и неспешно пройдемся по их тихим, безлюдным улочкам.

1. Хальмер-Ю (республика Коми)

Заброшенные города России: Хальмер-Ю.

Посёлок шахтеров. Ликвидирован в перестройку в связи с закрытием угольных шахт.

Сейчас территория используется как военный полигон, позывной «Пембой». 17 августа 2005 года в ходе учений стратегической авиации бомбардировщик Ту-160, на борту которого находился Владимир Владимирович Путин, произвёл запуск трёх ракет по бывшему дому культуры заброшенного посёлка.

2. Старая Губаха (Пермский край)

Заброшенные города России: Старая Губаха.

Заброшенный шахтерский посёлок у истощившейся угольной шахты. Высокая степень разрушения зданий.

3. Промышленный (республика Коми)

Заброшенные города России: Промышленный.

Шахтёрский посёлок. В 1998 году взрыв на местной шахте унес жизни 27 горняков. Тела 19 из них так и не были найдены.Шахта закрылась, посёлок опустел.

4. Юбилейный (Пермский край)

Заброшенные города России: Юбилейный.

5. Иультин (Чукотский АО)

Заброшенные города России: Иультин.

6. Колендо (Сахалинская область)

Заброшенные города России: Колендо.

7. Нижнеянск (Якутия)

Заброшенные города России: Нижнеянск.

8. Финвал (Камчатский край)

Заброшенные города России: Финвал.

9. Алыкель (Таймырский АО)

Заброшенные города России: Алыкель.

10. Нефтегорск (Сахалинская область)

Заброшенные города России: Нефтегорск.

11. Курша-2 (Рязанская область)

Заброшенные города России: Курша-2.

12. Молога (Ярославская область)

Заброшенные города России: Молога.

13. Чаронда (Вологодская область)

Заброшенные города России: Чаронда.

14. Амдерма (Ямало-Ненецкий АО)

Заброшенные города России: Амдерма.15. Корзуново (Мурманская область)

Заброшенные города России: Корзуново.

Город лётчиков и артиллеристов. Здесь в 1950-х годах служил Юрий Гагарин.

16. Кадыкчан (Магаданская область)

Заброшенные города России: Кадыкчан.

Город-призрак, жители которого добывали уголь для Аркагалинской ГРЭС.

17. Припять (Украина)

Заброшенные города на территории бывшего СССР: Припять.

18. Чернобыль-2 (Украина)

Заброшенные города на территории бывшего СССР: Чернобыль-2.

Заброшенный город, а ранее здесь жили военные, обслуживающие советскую загоризонтную радиолокационную станцию «Дуга» для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

19. Острогляды (Беларусь)

Заброшенные города на территории бывшего СССР: Острогляды.

Село-призрак было расселено после Чернобыльской катастрофы.

20. Агдам (Азербайджан)

Заброшенные города на территории бывшего СССР: Агдам.

Родина знаменитого портвейна была разрушена во время армяно-азербайджанской войны.

21. Ткварчели (Абхазия)

Заброшенные города на территории бывшего СССР: Ткварчели.

Крупный промышленный центр Абхазии стал жертвой перестроечных конфликтов. Понемногу восстанавливается.

22. Асу-Булак (Казахстан)

Заброшенные города на территории бывшего СССР: Асу-Булак.

23. Жанатас (Казахстан)

Заброшенные города на территории бывшего СССР: Жанатас.

24. Чаган (Семипалатинск-4) (Казахстан)

Заброшенные города на территории бывшего СССР: Чаган (Семипалатинск-4).

Город был заброшен после вывода советских войск из Казахстана.

25. Ирбене (Латвия)

Заброшенные города на территории бывшего СССР: Ирбене.

В ныне заброшенном городе находился Вентспилсский международный радиоастрономический центр, основанный в 1971 году .

Продолжение следует…