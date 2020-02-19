Более 20 кораблей Черноморского флота примут участие в парадах Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости Крым. Более 20 кораблей Черноморского флота будут принимать участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, в Севастополе, Керчи и Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.

«9 мая в Севастопольской и Новороссийской бухтах корабли будут выставлены на линиях парадных диспозиций. Жители и гости Севастополя смогут увидеть в парадном строю подводную лодку, два фрегата, сторожевой корабль, малый ракетный корабль, ракетный катер и большие десантные корабли», — рассказали в ЧФ.

В Новороссийске в параде примут участие три корабли и подводная лодка.

Также в День Победы у причалов трех городов-героев выставят катера и суда флота для посещения всеми желающими. Среди представленных образцов можно будет посетить новейший малый ракетный корабль, буксир, противодиверсионный катер, большие десантные корабли.

Как сообщалось, мероприятия, приуроченные к юбилейной годовщине празднования Победы, начнутся уже в апреле. Так, с 8 по 16 числа пройдет патриотическая акция «Дорогами Победы», в рамках которой по республике проедет ретро-состав «Поезд победы». Позже состоятся акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и другие. 9 мая в Симферополе традиционно состоится военный парад, шествие «Бессмертного полка», праздничный концерт и фейерверк.