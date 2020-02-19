Украинский генерал признал потерю Крыма

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму. В эфире телеканала «112. Украина» военный назвал полуостров составной частью России.

Москаль возмутился предложением главы государства о совместном патрулировании границы страны в Донбассе украинскими военными, ополченцами и ОБСЕ.

«А где боевики будут находиться на территории внутри Луганской и Донецкой области? Это полный бред, все смеются, а те, кто зависят от президента, Пристайко и другие, они поддакивают, у них другого выхода нет», — заявил генерал.

Он подчеркнул, что это невозможно, как и проведение выборов 31 октября.

«А как провести выборы в Крыму, еще заявил на Мюнхенской конференции, когда он давным-давно составная часть Российской Федерации. Как там провести?», — задался вопросом генерал и возмутился «пустым конверсионным» заявлениям главы государства.

На прошлой неделе Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении провести в октябре местные выборы на всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей и в Крыму.