В США назвали жалобу Венесуэлы в Гаагский суд «глупым жестом»

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. США не обращают внимания на жалобу властей Венесуэлы в Гаагский суд и добавление к иску санкций в отношении Rosneft Trading, заявил в среду журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

«Это абсурд, так что мы не обращаем внимания на это. И добавление к иску санкций против Rosneft Trading одинаково смешно. Думаю, это глупый жест со стороны режима», — сказал он.

По его словам, этот шаг Каракаса обусловлен тем, что они не могут ввести какие-либо санкции в отношении США в ответ на их ограничения.

США накануне ввели санкции против подразделения «Роснефти» Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро за торговлю нефтью с Венесуэлой. По заявлению американских властей, на Rosneft Trading приходится подавляющее большинство нефти, которую продают власти Венесуэлы.

Венесуэла ранее подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил в среду, что Каракас включит санкции против Rosneft Trading в поданную жалобу.