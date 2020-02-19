Никола Тесла — Правда и Мифы о Великом Сербском Изобретателе

Вся жизнь Теслы так или иначе была связана с электричеством. Например, он видел то, что было другим недоступно: вспышки света, неизведанные миры и порой на многие часы погружался в созерцание фантастических видений, причем в этих странных видениях были и технические озарения. Поразительно и то, что, судя по всему, Тесла обладал еще и пророческим даром. Известны случаи, которым так не нашлось вразумительного объяснения. Так он предсказал катастрофу «Титаника», дату окончания Первой мировой войны и продолжительность паузы между двумя великими войнами. Однажды изобретателю приснился ужасный сон – смерть старшей сестры Ангелины. Через некоторое время из Хорватии пришло печальное известие – сестра действительно скончалась, причём в тот самый день, когда Тесла проснулся в холодном поту. В другой раз, прощаясь с друзьями, «повелитель молний» из-за дурного предчувствия не позволил приятелям зайти в подошедший поезд. Позже оказалось, что интуиция ученого сохранила им жизнь: на следующее утро все Нью-Йоркские газеты написали об ужасной катастрофе, постигшей ночной экспресс. Поезд на полном ходу сошёл с рельсов, перевернулся и загорелся, множество пассажиров погибло. Наконец, Тесла предсказал изобретение множества технологий, которые в его время не могли быть созданы в принципе, – радиотелефон, реактивный летательный аппарат и самолёт вертикального взлёта. Имя Теслы связано с целым рядом необъяснимых историй, таких как падение Тунгусского метеорита или последствия Филадельфийского эксперимента. Его роль в этих событиях до сих пор остается загадкой. Кто же он был — Никола Тесла – талантливый ученый , изобретатель, инженер или просто фокусник от науки, искусно дурачивший публику своими трюками?В этом выпуске мы расскажем об основных мифах, связанных с именем этого загадочного человека.Тесла был учёнымНа самом деле Николу Теслу едва ли можно назвать учёным в традиционном понимании этого слова.Тесла даже не имел законченного высшего образования — на третьем курсе Грацского Технического университета он пристрастился к азартным играм и был отчислен. Интересно, что Тесла знал 8 языков: английский, чешский, немецкий, французский, венгерский, итальянский, сербский и латынь. Он переводил и писал стихи на этих языках.Но при всём при этом плохо разбирался в математике, например по свидетельствам очевидцев имел проблемы с дифференциальным и интегральным исчислением. Он и сам признавался, что не любит сухих математических расчётов, предпочитая доверять собственной интуиции. В учебниках физики нет ни одной формулы или закона, открытых Теслой.

Изобретения, которые он не делалК примеру, Тесла не изобрёл переменный ток. Это сделал французский изобретатель Ипполит Пикси, еще до рождения Теслы. Кроме того Тесла не изобретал и индукционную катушку. Само явление индукции было открыто Майклом Фарадеем, а первые индукционные катушки были созданы независимо друг от друга Николасом Калланом в Ирландии и Генрихом Румхорфом в Германии. Все это было в 1836-м году, т.е. еще до рождения Теслы. Часто приходится слышать об изобретении Теслой трансформатора, но и это не вполне так. Первый трансформатор был создан венгерской компанией Ганц в 1870-м году, когда Тесла только начал учиться в университете. Часто Тесле приписывается изобретение беспроводной передачи информации и радио и Тесла действительно в 1897-м году запатентовал устройство для беспроводной передачи данных. Однако в 1895-м году русский учёный Александр Попов продемонстрировал работающий радиоприемник.Однако во многих странах “отцом радио” считают итальянского радиотехника Гульельмо Маркони, который во время работы над радиопередатчиком использовал патенты Теслы, об этом Тесла говорил сам: «Маркони бизнесмен, а не ученый. Пусть пробует. Он использует 17 моих патентов».За свою разработку Маркони получил Нобелевскую премию по физике в 1909 году. Чуть позже Тесла подал на итальянского ученого в суд за нарушения патентов, но Первая мировая война отложила судебное разбирательство. Но весной 1943 года о споре двух изобретателей вспомнили, и Верховный суд США пересмотрел дело, признал 4 патента на радио Маркони недействительными и постановил, что правами на них обладает Тесла.К слову сказать, за всю свою жизнь Тесла получил более трёхсот патентов на изобретения: 278 были выданы ученому в 26 странах, о них исследователи знают, об остальных известно мало, тем более что часть изобретений Тесла вообще не запатентовал. Также Тесла не изобретал радар и рентген. Изобретение и радара, и рентгена стали возможны благодаря работам немецкого физика Генриха Герца. Первый работающий радар продемонстрировал немецкий изобретатель Кристиан Хильфсмайер в 1900-м году, а рентген был изобретён немецким физиком Вильгельмом Рентгеном в 1895-м году.