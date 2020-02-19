Якубович предложил установить министру труда зарплату в 23 000 рублей

Именно столько составляет пенсия телеведущего.

Телеведущий Леонид Якубович заявил, что для быстрого решения вопроса с маленькими пенсиями в стране стоило бы платить соразмерную зарплату министру труда. Обращаться куда-то по поводу размера пенсии – «глас вопиющего в пустыне», заявил в разговоре с «РИА Новости» телеведущий.

«Все очень просто же решается: если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 000 руб. в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально. Во-всяком случае, это довольно быстро решило бы вопрос»

Якубович отметил, что выражает мнение многих российских пенсионеров, и решать этот вопрос должны профсоюзы. «Я один ничего не добьюсь. Вероятно, этим должны заниматься профсоюзы, наверное, я так думаю. Те, кого слышат. Одного не услышат, это точно совершенно. Политика – такая история. Если долбить все время, то, наверное, услышат», – сказал телеведущий.

Ранее Якубович рассказал что получает 23 000 рублей в качестве пенсии и не понимает, куда шли отчисления от его зарплаты за последние почти 60 лет.