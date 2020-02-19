Ради спасения планеты ученые предлагают делать из усопших компост

В мире постепенно увеличивается спрос на виды захоронений экологически чистого характера. Специалисты предложили с этой целью делать из умерших людей компост, что является экологическим безопасным вариантом смерти, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

Профессор Линн Карпентер-Боггс говорит о том, что смерть, конечно, не слишком сильно влияет на окружающую среду, но искать разные альтернативы все же нужно. Вашингтон стал самым первым штатом в США, где компостирование усопших стало законным действием. В похоронных агентствах начали рассказывать о том, что становятся более популярными зеленые захоронения.

Карпентер-Боггс занимает должность научного консультанта достаточно крупной компании Recompose, которая в дальнейшем собирается открыть специальный завод. На нем из умерших людей будет изготавливаться компост. На данный момент компанией были предоставлены результаты пилотного проекта, во время которого произошла переработка шести тел.

В компост труп может превратиться максимум за 6 недель. Тело умершего будет помещаться в специальный контейнер из стали, вместе со щепой, соломой и люцерной. Важно контролировать при этом показатель влажности. Во время испытаний удалось установить, что в компост превращаются совершенно все части тела, в том числе и кости с зубами.