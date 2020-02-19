Поправку о смене термина «президент» на «верховного правителя» отклонили в ГД

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РИА «Новости»
Предложенную поправку в Конституцию России о смене термина «президент» на «верховный правитель» отклонил комитет Госдмы по госстроительству и законодательству. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что с таким предложением выступали депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером Владимиром Жириновским.
Соответствующие изменения планировалось внести в 80 статью основного закона России.
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев объяснил данное предложение стремлением фракции убрать из Конституции «нерусские слова».
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