Поправку о смене термина «президент» на «верховного правителя» отклонили в ГД

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РИА «Новости»

Предложенную поправку в Конституцию России о смене термина «президент» на «верховный правитель» отклонил комитет Госдмы по госстроительству и законодательству. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что с таким предложением выступали депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером Владимиром Жириновским.

Соответствующие изменения планировалось внести в 80 статью основного закона России.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев объяснил данное предложение стремлением фракции убрать из Конституции «нерусские слова».

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