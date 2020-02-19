Pure Storage присоединилась к Google Cloud Anthos Ready Storage Initiative





Благодаря новому сотрудничеству в сфере облачных технологий Pure обеспечивает современный опыт работы с данными.

Компания Pure Storage присоединилась к Google Cloud's Anthos Ready Storage Initiative — экосистеме партнеров Google, создающих решения для ее открытой платформы Anthos, которая позволяет бизнесу ускорить разработку новых приложений и модернизировать существующие, обеспечив возможность их запуска как в облаке, так и на собственных площадках клиентов. Платформа построена на основе открытых технологий, в том числе Kubernetes, Istio и Knative.

Благодаря бесшовной интеграции между открытой платформой Google Cloud и ведущими в отрасли массивами all-flash компании Pure Storage заказчики смогут уверенно инвестировать в создание индивидуальных решений, разработанных специально для мультиоблачных вычислений и обеспечения современного опыта работы с данными.

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Являясь квалифицированным партнером Anthos, драйверное решение Pure's Container Storage Interface (CSI) позволит клиентам бесперебойно предоставлять услуги по хранению данных для своих приложений, работающих в контейнерах, на локальной платформе Google Anthos. С помощью Pure Service Orchestrator от Pure Storage клиенты смогут расширить возможности платформы Google Anthos до уровня хранения данных. Pure Service Orchestrator объединяет несколько систем FlashArray и FlashBlade, поддерживающих блочные и файловые массивы хранения данных под одним драйвером CSI, чтобы обеспечить интеллектуальное размещение томов в этом пуле.

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