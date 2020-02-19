На Волині – африканська чума свиней

У лісовому масиві Голобського лісництва Ковельського СЛАТ «ТУР» (квартал 43 урочища «Мочило») виявили труп дикого кабана. Дослідження біоматеріалу засвідчило наявність ДНК вірусу африканської чуми свиней.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Волинській області.

Наразі фахівці Держпродспоживслужби вживають заходів для боротьби з африканською чумою свиней.

Зокрема, сьогодні, 19 лютого, провели засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Ковельській районній державній адміністрації, протокольним рішенням якої визначили неблагополучний пункт та встановили зони захисту та спостереження, а також затвердили план заходів для локалізації та ліквідації спалаху АЧС.

Спеціалісти ветеринарної медицини Ковельського району з 17 лютого розпочали подвірні обстеження свинопоголів’я в населених пунктах Вівчицьк, Гончий Брід, Діброва, Партизанське, Майдан, Дарівка, Голоби. Окрім того, надали інформацію користувачам мисливських угідь з метою обстеження їх території на предмет виявлення хворих та загиблих тварин. Фактів виявлення хворих та загиблих тварин наразі не було.