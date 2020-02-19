Россия останется без Верховного правителя. В Госдуме отклонили скандальную поправку

В Госдуме отклонили проправку к Конституции, согласно которой президент становился Верховным правителем России, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин.

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Напомним, рабочая группа по подготовке поправок предложила ввести в Основной закон страны больше 100 новых пунктов, в том числе должность «Верховного правителя».

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил соответствующу поправку, авторами которой стали депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером Владимиром Жириновским.

Согласно инициативе, в статье 80 Конституции РФ и далее по всему тексту слова «Президент Российской Федерации» необходимо заменить словами «Верховный Правитель».

Как пояснил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, такое предложение в первую очередь направлено на устранение «нерусских слов», которые присутствуют в Конституции РФ.

Стоит отметить, что во многих СМИ и соцсетях высмеяли поправку с «Верховным правителем», вызвавшую широкий общественный резонанс.

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