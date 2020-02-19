Ради спасения планеты ученые предлагают делать из усопших компост

Фото: The GuardianВ мире постепенно увеличивается спрос на виды захоронений экологически чистого характера. Специалисты предложили с этой целью делать из умерших людей компост, что является экологическим безопасным вариантом смерти, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Профессор Линн Карпентер-Боггс говорит о том, что смерть, конечно, не слишком сильно влияет на окружающую среду, но искать разные альтернативы все же нужно. Вашингтон стал самым первым штатом в США, где компостирование усопших стало законным действием. В похоронных агентствах начали рассказывать о том, что становятся более популярными зеленые захоронения. Карпентер-Боггс занимает должность научного консультанта достаточно крупной компании Recompose, которая в дальнейшем собирается открыть специальный завод. На нем из умерших людей будет изготавливаться компост. На данный момент компанией были предоставлены результаты пилотного проекта, во время которого произошла переработка шести тел.В компост труп может превратиться максимум за 6 недель. Тело умершего будет помещаться в специальный контейнер из стали, вместе со щепой, соломой и люцерной. Важно контролировать при этом показатель влажности. Во время испытаний удалось установить, что в компост превращаются совершенно все части тела, в том числе и кости с зубами.