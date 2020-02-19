В Ираке нашли скелет неандертальца возрастом 70 000 лет

Впервые полный скелет неандертальца был найден в очень важном археологическом месте еще в середине прошлого столетия в Ираке, в пещере Шанидар, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Ученые говорят, что с помощью новой находки, можно будет намного лучше изучить неандертальцев. Стоит отметить, что пещера Шанидар была раскопана в 50-х годах прошлого столетия. Ральф Солецский тогда нашел части скелетов примерно десяти неандертальцев разного пола. Они были окружены древней пыльцой и располагались в одном месте, что указывает на проведение обряда захоронения умерших с цветами. «Цветочное захоронение» полностью изменило мнение ученых, которые называли неандертальцев глупыми животными. Спустя 50 лет ученые снова посетили старую пещеру и в этот раз нашли практически полностью раздробленный череп и все кости туловища. Данное открытие получило название Shanidar Z. После того, как был обнаружен скелет, специалисты написали статью, которая была опубликована в одном из научных журналов. Теперь эксперты имеют возможность более подробно изучить древних людей и предоставить миру новые интересные данные.