Разбивка котлована под фундамент

Как проходит разбивка котлована, и где заказать такие услуги

Началу строительства любого сооружения предшествует профессиональная разбивка осей котлована для фундамента. Такая услуга дает возможность максимально тщательно подготовиться к земляным работам, благодаря чему отклонение от проектной документации будет минимальным. В результате готовое сооружение получится устойчивым, надежным и долговечным, более подробно http://s-g-i.ru/razbivka-kotlovana.php.

Этапы инженерно-геодезических исследований

Проводятся такие инженерные изыскания в три стадии:

подготовка;

полевые работы;

камеральные исследования.

Сейчас же поговорим о каждой стадии более подробно.

Подготовка к инженерно-геодезическим изысканиям

На начальной стадии специалистам важно максимально подробно изучить техническое задание. Отталкиваясь от параметров будущего сооружения, площади территории, а также ряда других факторов, сотрудники инженерно-исследовательской компании продумают план дальнейших действий.

Во время подготовки также рассчитывается смета. Цену и сроки указывают в договоре – если не возникнет никаких дополнительных пожеланий, ничего меняться не будет. Таким образом, клиент будет точно знать, во сколько все обойдется.

Полевые работы

На втором этапе разбивки контура котлована происходит:

вынос осей;

нивелирование территории;

контрольная съемка;

создание съемочного обоснования

составление схемы разбивки.

Работы проводятся с помощью сертифицированного высокоточного оборудования, которое проходит регулярные проверки. В том числе, в распоряжении специалистов есть тахеометры, лазерные нивелиры и GPS-приемники. Это гарантирует максимальную точность инженерно-геодезических исследований.

Камеральная стадия

В конце специалисты приступают к перепроверке полученной информации, а также разработке схемы разбивки котлована. Заказчику предоставят акт выполненных работ, который послужит основой для максимально точного рытья котлована и заливки фундамента. С помощью проведенных исследований можно будет не сомневаться в правильности монтажа основания и надежности всей конструкции. Дополнительно специалисты могут согласовать все необходимые документы в органах архитектуры и других государственных структурах.

Где заказать исследования

Если вам нужна профессиональная разбивка котлована под фундамент, заказать такие услуги можно в инженерно-исследовательской компании «СГИ». С нами вы можете рассчитывать на:

помощь опытных специалистов;

выполнение технического отчета на бумаге, а также электронные копии всей необходимой документации;

максимально точные измерения, проведенные современными сертифицированными приборами;

тщательное соблюдение всех сроков;

доступные цены;

гарантию 100-процентного согласования документов.

Сотрудничая с надежной инженерно-геодезической компанией, вы можете быть уверены в правильности проведенных расчетов, благодаря чему конечное сооружение будет выполнено строго в соответствии с проектом. Таким образом, не возникнет никаких проблем с проверяющими структурами, а здание отлично будет служить в течение всего срока эксплуатации.