Результаты устного собеседования по русскому языку в 2020 году стали известны 17 февраля

Результаты устного собеседования по русскому языку в 2020 году стали известны в феврале. Экзамен проводился 12 февраля, итоги были опубликованы спустя 5 дней после сдачи устного собеседования. Школьникам за этот экзамен оценку не выставляли, можно было получить «зачет» или «неуд».

Результаты устного собеседования по русскому языку в 2020 году уже известны

Сдача устного собеседования заняла немного времени, в основном не более 15-16 минут на человека. За это время девятиклассник должен был успеть сдать 4 задания:

прочесть текст вслух;

пересказать текст, во внимание брались все детали;

провести монолог;

провести диалог.

В ФИПИ не уточнили каким же именно должен быть пересказ, но отметили, что должны быть сохранены все микротемы текста. Максимум по каждому заданию можно было получить по 5 баллов. Также была доступна возможность на дополнительные баллы, но при условии, что школьник сделал не более 3 речевых ошибок.

Максимальное количество баллов за экзамен – 20, но стоит отметить, что для «зачета» достаточно набрать половину из них – 10 баллов.

При сдаче экзамена существовала одна значительная помеха. Школьники не могли расслабиться из-за того, что велась аудиозапись, что сильно повлияло на эмоциональное состояние детей.

Результат экзамена стали известны 17 февраля 2020 года. Ознакомиться с ними можно несколькими способами:

в школе, где сдавался экзамен;

в МБОУ.

Когда можно пересдать устное собеседование в случае «незачета»

Девятиклассники имеют право на пересдачу устного экзамена. Существует всего 2 попытки:

11 марта;

18 мая.

Пересдать экзамен могут школьники, которые:

получили «незачет» при первой сдаче собеседования;

не явились на экзамен по уважительной причине, что должно быть подтверждено документально;

не смогли завершить сдачу экзамена, что должно быть подтверждено документом.

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Экзамен 9-классники сдавали в «родных» школах, поэтому волнений должно было быть меньше, но эмоции все же переполняли учеников, так как многие стеснялись записи на аудио сдачи устного собеседования.

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