Игровые автоматы Азии в казино Вулкан

У каждого любителя азартных развлечений есть самые любимые модели, привлекающие тематикой и сюжетной линией. Но существуют определенные сюжеты, которые являются любимцами азартной аудитории. К таким относят древнеегипетские и азиатские видеослоты. Каждая модель с подобной тематикой привлекает пользователей казино Вулкан яркой символикой, щедрыми бонусами, увлекательным геймплеем.

В виртуальном клубе Вулкан собрана уникальная коллекция, где каждый пользователь сможет найти подходящий для себя игровой автомат на азиатскую тематику. 80 слотов в вашем распоряжении. Широкий ассортимент моделей обладает разнообразными характеристиками и функционалом.

Особенности восточной тематики слотов

Игровой контент, который посвящен азиатской тематике, подразделяется на несколько категорий. Среди них стоит отметить более востребованные:

Видеослоты на тему Китая. Такие аппараты легко узнать по характерным отличиям, таким как специфические иероглифы и бонус символы драконы.

Гейминаторы Японии. Модели выполнены в полном тематическом стиле с изображениями японских божеств, портретов женщин и мужчин в национальных костюмах. Такая продукция всегда оформлена в стиле hi-tech.

Существуют также автоматы с индийской и корейской тематиками. Таких моделей меньшинство, но они тоже довольно популярны среди игроков казино Вулкан.

Востребованные азиатские симуляторы

Ассортимент игровых моделей обширен и с каждым месяцем дополняется новинками. Но существует несколько видеослотов, которые уже давно покорили аудиторию виртуального клуба и нашли своих фанатов. Это такие как:

Dragon’s Pearl от Amatic. Аппарат наделен 243 активными линиями и 5 барабанами. Выигрышные комбинации могут формироваться не только с помощью основных символов, но и со специальными: Вайлдом и Скаттером.

Lucky 88 от Aristocrat – модель с 25 выигрышными линиями и 5 барабанами. Стиль слота отличается оригинальностью. Но система расчета не настолько привычна, и основывается на восточной традиции, где 8 считается особым числом.

Asian Beauty от Microgaming. Симулятор имеет 243 фиксированные полосы и 5 барабанов, где изображена различная восточная символика. Не маловажным фактором является наличие здесь бесплатных вращений.

Choy Sun Doa от Aristocrat – аппарат бренда имеет идентичное количество линий и барабанов, как и в предыдущем слоте. Дизайн традиционно китайский. Графика современна и красочна.

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