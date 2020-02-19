Вопрос вкуса: в РПЦ объяснили поливание прихожан из шланга

Отвечающий за связь церкви с обществом священнослужитель отметил, что в «окроплении» святой водой из садового инструмента ничего особенного нет, впрочем, как и проблемы.

Резонансное видео, на котором священник поливает из шланга прихожан святой водой, дошло и до РПЦ. На просьбу прокомментировать ролик с «окроплением» садовым инструментом представитель церкви Вахтанг Кипшидзе сказал, что это вопрос вкуса.

Зампред Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом заявил также, что видел ролик, который был снят на Крещение и не видит в нем ничего особенного. Кипшидзе уверен, что за пояснениями стоит обратиться к самому священнику, поскольку церковные приходы по-разному проводят службу.

Одним словом, никакого скандала, а нормальная практика, уверены в РПЦ. Все остальное Кипшидзе назвал техническими деталями, которые зависят от конкретного священника и его прихода. При этом добавил, что если приходящие в церковь воспринимают такое окропление нормально, то и проблем никаких нет. РПЦ даже не посчитали нужным проверить приход, где был снять этот ролик. Представители церкви все больше удивляют россиян.

В частности, накануне протоиерей Дмитрий Смирнов назвал живущих в гражданском браке россиянок «бесплатными проститутками». Еще раньше он же разглагольствовал о «слабости» женского ума, чем привел в негодование омбудсмена Татьяну Москалькову. Хотя встречаются и такие, как настоятель из Мытищ Дионисий Соколов, который продал свой любимый байк ради помощи погорельцам.