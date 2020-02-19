Турция «не удовлетворена» результатами переговоров с Россией по Идлибу

«Мы не приняли карту (границ зоны деэскалации), которую предложила Россия. У нас нет таких целей, как нефть или захват территории. Мы хотим только защитить мирных жителей и добиться стабильности в регионе. Волны беженцев постепенно давят на Турцию», — цитирует Калына РИА Новости.

Он подчеркнул, что Анкара не хочет ухудшения отношений с Россией, но атаки со стороны сирийских войск нужно предотвратить.

По словам Калына, Турция продолжит направлять военных и бронетехнику в Идлиб «для защиты жителей региона».

Пресс-секретарь турецкого президента также уточнил, что Москва и Анкара договорились продолжать переговоры по урегулированию в Идлибе.

«Мы настаиваем на имплементации Сочинского меморандума по Илдибской зоне деэскалации и отводу сил режима (сирийской армии) за её пределы. Речь идёт о границах, которые были намечены 2,5 года назад. Наши наблюдательные пункты были размещены в соответствии с ними, и мы не собираемся это менять», — сказал Калын журналистам.

Первый этап переговоров России и Турции состоялся на прошлой неделе в Анкаре, второй прошёл в Москве в понедельник и вторник.

В состав российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Седат Онал.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Турция не выполнила ряд ключевых обязательств по Идлибу. С противоположным мнением, в свою очередь, выступил вице-президент Турции Фуат Октай.