Мурат Гассиев проведет свой первый бой в тяжелом весе в конце февраля 2020 года

Дебютный бой Мурата Гассиева в тяжелом весе состоится в конце февраля 2020 года. Соперником россиянина станет боксер из США – Джерри Форрест. Поединок между этими соперниками пройдет в рамках андеркарда боксерского шоу во Фриско, США.

Когда в 2020 году будет бой Мурата Гассиева

Российский боксер после проигрыша Александру Усику, более чем на год исчез из мира бокса. Как выяснилось позже, спортсмен усиленно готовился к переходу в более высокую весовую категорию и должен был провести свой первый поединок в ней в августе 2019 года. Однако травма не позволила Гасиеву сделать это.

Поединок россиянина пытались перенести на более поздний срок, однако восстановление из-за полученной травмы заняло много времени. Медицинский и тренерский штаб решили не торопить события и дали Гасиеву полностью залечить травму. В итоге промоутерам боксера пришлось подыскивать ему нового соперника.

В середине января 2020 года стало известно, что российский боксер появится на ринге 29 января 2020 года. Он и его соперник проведут бой во время боксерского шоу во Фриско, США. Бой станет одним из андеркарда данного спортивного вечера. Соперником Гасиева станет Джерри Форрест.

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Американский боксер старше своего оппонента и обладает более внушительным жизненным опытом, несмотря на то, что провел практически такое же количество поединков, как и Мурат Гассиев.

Проследить за ходом дебютного боя российского спортсмена в новой для него весовой категории можно будет не только в интернете, но и по телевидению. «Первый канал» порадует всех поклонников бокса прямой трансляцией из США утром 1 марта 2020 года.

Переход Мурата Гассиева в тяжелую весовую категорию

Для российского спортсмена переход из первой тяжелой весовой категории в более тяжелую вполне оправдан. Несмотря на то, что Мурат Гассиев уступил 2 своих чемпионских пояса в поединке против Александра Усика, он несомненно добился достойных результатов в данной категории.

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На счету Гассиева 28 боев. В них он одержал 26 побед, уступив всего один раз. Еще один поединок боксера считается несостоявшимся. На протяжении своей профессиональной карьеры российский спортсмен зарекомендовал себя как грамотный и умный боксер с хорошей техникой и мощным ударом. Об этом говорит количество его побед нокаутом. В 19 из 28 поединков Гасиев отправлял своих соперников в нокаут.

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Решение, которое принял боксер из России насчет перехода в тяжелую весовую категорию вполне оправдано. Это избавит спортсмена от тяжелых и изнурительных процедур сгона веса. Мурат Гасиев не один раз рассказывал журналистам, что более комфортно чувствует себя, когда его вес превышает 100 кг. Вторым аспектом решения российского боксера являются финансовые перспективы. В тяжелом весе больше именитых соперников, и как результат существует очень хорошая возможность получать более высокие гонорары.

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На протяжении нескольких первых поединков, промоутеры Гасиева будут сознательно подбирать ему более слабых соперников. После того, как он обвыкнется в новом амплуа, россиянин сможет надеяться на бой с достойным и интересным соперником.

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Прогнозы на бой Мурата Гассиева и Джерри Форреста

Эксперты в мире бокса, считают Мурата Гасиева явным фаворитом в предстоящем противостоянии с Джерри Форрестом. Несмотря на то, что данный бой станет дебютным для россиянина в новой весовой категории, он должен одержать победу над своим оппонентом, даже несмотря на то, что не был на ринге больше года.

Несколько первых раундов уйдут у Гасивева на адаптацию, однако далее, по мнению экспертов, российский боксер возьмет инициативу в свои руки и сможет одолеть своего соперника.

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Букмекерские конторы предоставляют такие коэффициенты для ставок на предстоящий поединок между Муратом Гассиевым и Джерри Форрестом:

Независимо от исхода поединка, поклонников современного бокса ждет очень интересный и захватывающий поединок, в котором каждый из оппонентов сделает все для победы.

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