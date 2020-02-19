Результаты устного собеседования по русскому языку в 2020 году стали известны 17 февраля

Результаты устного собеседования по русскому языку в 2020 году стали известны в феврале. Экзамен проводился 12 февраля, итоги были опубликованы спустя 5 дней после сдачи устного собеседования. Школьникам за этот экзамен оценку не выставляли, можно было получить «зачет» или «неуд».
Результаты устного собеседования по русскому языку в 2020 году уже известны
Сдача устного собеседования заняла немного времени, в основном не более 15-16 минут на человека. За это время девятиклассник должен был успеть сдать 4 задания:
- прочесть текст вслух;
- пересказать текст, во внимание брались все детали;
- провести монолог;
- провести диалог.
В ФИПИ не уточнили каким же именно должен быть пересказ, но отметили, что должны быть сохранены все микротемы текста. Максимум по каждому заданию можно было получить по 5 баллов. Также была доступна возможность на дополнительные баллы, но при условии, что школьник сделал не более 3 речевых ошибок.
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Максимальное количество баллов за экзамен – 20, но стоит отметить, что для «зачета» достаточно набрать половину из них – 10 баллов.
При сдаче экзамена существовала одна значительная помеха. Школьники не могли расслабиться из-за того, что велась аудиозапись, что сильно повлияло на эмоциональное состояние детей.
Результат экзамена стали известны 17 февраля 2020 года. Ознакомиться с ними можно несколькими способами:
- в школе, где сдавался экзамен;
- в МБОУ.
Когда можно пересдать устное собеседование в случае «незачета»
Девятиклассники имеют право на пересдачу устного экзамена. Существует всего 2 попытки:
- 11 марта;
- 18 мая.
Пересдать экзамен могут школьники, которые:
- получили «незачет» при первой сдаче собеседования;
- не явились на экзамен по уважительной причине, что должно быть подтверждено документально;
- не смогли завершить сдачу экзамена, что должно быть подтверждено документом.
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Экзамен 9-классники сдавали в «родных» школах, поэтому волнений должно было быть меньше, но эмоции все же переполняли учеников, так как многие стеснялись записи на аудио сдачи устного собеседования.
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