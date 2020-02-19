Нейронная сеть предупредила об 11 астероидах, которые могут упасть на Землю

Специалисты из Лейденского университета, который находится в Нидерландах, разработали нейронную сеть, которая позволяет предсказывать опасность космических объектов, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Разработка получила название «Идентификатор опасного объекта». Искусственный интеллект уже успел выделить 11 потенциально опасных астероидов, которые НАСА даже не учитывало. Все объекты имеют диаметр больше 100 метров. В случае падения на какой-то город этот населенный пункт будет уничтожен в прах. Суперкомпьюетр помог экспертам смоделировать 10 тыс. лет орбитальных движений планет Солнечной системы. Через время симуляция была изменена таким образом, чтобы имитировать будущие астероиды, которые могут воздействовать на Землю. Анализ прошлого помогает пополнять некую библиотеку орбит астероидов, которые когда-либо падали или могли упасть на Землю.ИИ после моделирования смог искать закономерности в данных. Это помогло лучше предсказывать траекторию движения тел, чтобы точно определять, упадет тело либо нет. Сейчас команда учёных совершенствует алгоритмы нейтронной сети.