Пластический хирург рассказал, как сделать губы пухлыми без филлеров

Share Tweet Share Share Email Comments Большие, пухлые и чувственные губы, как у голливудской актрисы Анджелины Джоли – мечта многих современных девушек. Инстаграм-дивы уже давно решают ее в салонах красоты, прибегая к инъекциям красоты. Филлеры для губ позволяют скорректировать форму губ, придать им объем.Больше всего такая процедура востребована у 20-30-летних девушек, и это пугает. Филлеры далеко не так безопасны, как их рекламируют. Недавно певица Виктория Макарская рассказала, как в 18 лет увеличила себе губы и потом очень горько об этом пожалела. Большинство докторов отказались исправлять последствия. Привести свои губы в норму артистка смогла только в зрелом возрасте.Читайте на Информинг.Ру: Специалисты развенчали распространенные мифы о фейсфитнесе Доктор Энтони Юн, ведущий пластический хирург из США, автор книги-бестселлера «Как обмануть возраст», исходя из своей практики, сделал определенные выводы. Недавно Тони раскритиковал актрис, сыгравших в «Отчаянных домохозяйках», которые злоупотребили филлерами, «проехался» по неудачным губным имплантам Мег Райан.Врач считает, что пластическая хирургия должна быть последним вариантом для большинства мужчин и женщин, которые хотят выглядеть моложе. А уж если речь идет о губах, и подавно. Сделать уста пухлыми можно и без инъекций, уверяет он.Врач поделился секретом – он действительно работает, так как все его методы опробованы тысячами пациентов, в том числе и читательницами книги. Мятное масло поможет сделать губы пухлыми до идеальной «надутости», уверяет Юн. «Добавьте каплю или две эфирного масла мяты на блеск для губ и нанесите его. Через несколько секунд вы почувствуете покалывание и вскоре увидите результат», – цитирует врача телеканал Newsmax.

Эффект увеличения губ продлится не менее одного-двух часов. В качестве бонуса – масло ухаживает за нежной кожей губ, тонизирует их, стимулирует регенерационные процессы.Тони считает, что каждая девушка может самостоятельно накачать себе губы. Для этого стоит воспользоваться таким нехитрым приспособлением, как плампер. Можно также купить блеск для губ с эффектом плампера.Пламперы заставляют губы становиться полными за счет раздражающих компонентов, таких как перец, корица или ментол. Они могут спровоцировать покалывание, а порой и ощущение жжения на губах, но бояться этого не стоит – эффект будет достигнут. Каждая девушка может приготовить плампер и в домашних условиях.«В небольшой миске смешайте чайную ложку вазелина с одной каплей мятного экстракта и примерно 1/8 чайной ложки кайенского перца. Приготовленную смесь нанесите на губы очень тонким слоем. Если жжение слишком сильное, сотрите смесь и добавьте в нее вазелина, чтобы разбавить перец», – советует пластический хирург. Тони рекомендует ориентироваться на собственные ощущения и подобрать порцию перца, которая нормально переносится. Если же на него есть аллергия, практиковать не стоит – можно купить блеск для губ с эффектом плампера либо же использовать технику макияжа «Пухлые губы». Хирург советует использовать бежевый перламутровый блеск. Он создаст иллюзию пухлости губ. Если такого найти не удалось, на середину губ можно нанести хайлайтер.Использовать лучше оттенок, максимально близкий к естественному цвету губ. Яндекс Дзен