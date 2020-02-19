Супервулкан Лонг Велли: сила землетрясений уже достигла трех баллов

Январский отчет обсерватории, находящейся в Калифорнии, информирует, что в области вулкана Лонг Велли сейсмическая активность постоянно возрастает. Показатели уже достигли отметки в 3 балла, сообщает портал WWWPLANETANOVOSTI.COM. В области уже случилось двадцать толчков с силой, превышающей показатель 1 балл. Сильнейшее по силе событие имело магнитуду 3 балла. По словам специалистов, все землетрясения являлись афтершоком толчков 4,4 балла, случившихся в горах Сьерра-Невада (на юге кальдеры).Землетрясения не были зафиксированы в области Монократеров. Ряд событий произошел близ Мамонтовой горы. Там сила двух толчков тоже превысила 1 балл.Сейсмическая активность ярко выражена на юге кальдеры Лонг Велли. Совсем скоро там может случиться землетрясение, превышающее отметку 4,4 балла.