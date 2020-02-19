Женщина прорвалась к Путину, чтобы спросить: «Как прожить на 10 тысяч рублей?»

Президент России Владимир Путин в ответ на замечание жительницы Санкт-Петербурга после церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку о том, что у россиян слишком низкие зарплаты, заявил, что сам он также получает не самые большие деньги в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

После возложения цветов Путин подошел к горожанам, собравшимся неподалеку от монумента. Одна из женщин спросила его, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. «Думаю, что очень трудно», — ответил Путин. На что собеседница предположила, что у российского лидера зарплата гораздо больше. «Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая», — отреагировал он.

Напомним, сегодня Путин принимает участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака. Он посетит концерт его памяти в большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича. 19 февраля исполняется 20 лет со дня смерти Собчака.