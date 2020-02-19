Кроссовер Renault Arkana появится под брендом Samsung

Корейская версия «российского» кросс-купе Renault Arkana выйдет под местным брендом Samsung. Подтверждением этого факта стал свежий тизер новинки, сохранивший индекс XM3 от предсерийного концепта Samsung XM3 Inspire.

От приставки Inspire корейцы, судя по всему, избавятся, поэтому финальным названием станет более простое и запоминающееся Samsung XM3. Внешне новинка практически полностью повторяет российскую Arkana – различия лишь в полностью хромированной решетке радиатора, «противотуманках» и заднем бампере, который, как и в концепте, получил два трапециевидных патрубка выхлопной системы вместо одного круглого (как в РФ).



Samsung XM3. Фото Samsung

Интерьер XM3 пока не раскрыт. Как сообщает «Автоновости дня», корейские СМИ прочат ему мультимедийную систему с вертикальным дисплеем и цифровую панель приборов в стиле европейских Renault Clio и Captur.

Характеристики кросс-купе тоже придется подождать. Предполагается, что в основу новинки ляжет платформа CMF-B от вышеупомянутых Clio и Captur, тогда как «наша» Arkana построена на другой «тележке», созданной на базе «дастеровского» шасси B0.

Мотор XM3, скорее всего, разделит с «Арканой» – им станет 1,3-литровая бензиновая «турбочетверка» H5H от Renault-Daimler, форсированная с «наших» 150-ти до 157 лошадиных сил. Пару ей наверняка составит безальтернативный семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением, а привод будет только на передние колеса.

Официальная премьера серийного Samsung XM3 состоится уже послезавтра, 21 февраля. Появится ли «другая» Arkana на других рынках, кроме Южной Кореи, пока неизвестно.