В России отзывают почти 800 автомобилей Mazda

Японская компания Mazda отзывает в России 776 автомобилей Mazda 3. Из-за возможных проблем с двигателем на сервис пригласят машины последнего поколения, реализованные с 28 июня по 30 декабря 2019 года. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной отзыва, как стало известно «Автоновостям дня» из сообщения на официальном сайте ведомства, является остановка двигателя из-за проблем в подготовке топливовоздушной смеси во время движения на низкой скорости, связанной с попаданием большого количества картерных газов в цилиндры двигателя, которые приводят к обеднению смеси и/или остановке двигателя из-за проблем в автоматическом повторном запуске двигателя при срабатывании системы i-stop на холодном ходу.

«При проявлении обеих неисправностей двигатель может быть повторно запущен с помощью обычной процедуры запуска двигателя», — говорится в сообщении.

В рамках сервисной акции ООО «МАЗДА МОТОР РУС» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно установить обновленное программное обеспечение и «перепрошить» блок управления двигателем.

Узнать, попал ли под эту отзывную кампанию ваш автомобиль, можно по списку VIN-номеров на официальном сайте Росстандарта.