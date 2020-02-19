Опубликованы характеристики нового Kia Sorento

Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, официальные фото которого «Автоновости дня» показали буквально на днях, сменит платформу и впервые станет гибридом. Об этом стало известно из пресс-релиза корейской марки, опубликованного в среду, 19 февраля.

С новой платформой, которая придет на смену устаревшему шасси от KIA Carnival, «четвертый» Sorento станет еще практичнее. Кроссовер получит более компактный моторный отсек, укороченные свесы и увеличенную до 2815 мм (+35 мм) колесную базу.



KIA Sorento. Фото KIA

Гибридная силовая установка достанется новому Sorento минимум на трех рынках: европейском, североамериканском и корейском. В нее войдут 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель T-GDi, 60-сильный электромотор и литий-ионный полимерный аккумулятор емкостью 1,49 кВт*ч. Суммарная отдача всей системы составит 230 л.с., а крутящий момент – 350 Нм.



KIA Sorento. Фото KIA

Подробности об альтернативных моторах, в том числе о подзаряжаемом «гибриде», компания раскроет позже. Пока же известно лишь о новом 2,2-литровом дизеле Smartstream мощностью 202 л.с., агрегатированном с 8-ступенчатым «роботом» DCT и 2,5-литровом бензиновом турбомоторе T-GDI, выдающим в паре с тем же самым «роботом» 281 лошадиную силу.



Интерьер KIA Sorento. Фото KIA



Интерьер KIA Sorento. Фото KIA

За безопасность кроссовера и всех, кто внутри, ответят усовершенствованная тормозная система и восемь подушек безопасности, в том числе коленная и центральная, защищающая передних пассажиров от взаимного столкновения друг с другом. Такую же, кстати, получил недавно представленный Genesis GV80.

Мировая премьера нового KIA Sorento состоится уже через пару недель на международном автосалоне в Женеве.