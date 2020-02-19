Стоит ли открывать мойку самообслуживания? — отвечаем на вопрос.

Оборудование для автомойки самообслуживания.

Вы хотите открыть свое дело и не знаете, что выбрать? Обратите свое внимание на автомойки самообслуживания. По сравнению с обычными мойками у них есть ряд преимуществ:

это прибыльно, количество машин только увеличивается, а значит и спрос на услугу будет расти.

себестоимость на мойку одной машины ниже, не надо платить зарплату сотрудникам и делать начисления в различные фонды

автовладельцы будут экономить на помывочном материале. Оплата воды, пены, воска идет посекундно, поэтому хозяин каждой машины будет стремиться все сделать быстро. Вам не придется часто покупать расходники.

на мойке самообслуживания можно намыть больше машин, чем на обычной мойке за то же время.

Это только самые очевидные плюсы.

Поставщик оборудования.

Вы уже решились? Тогда вам необходимо качественное оборудование. На сайте https://proinug.com/ вы может выбрать всю необходимую технику. Компания занимается сбором автомоек “под ключ”. Достаточно позвонить и заказать. Команда профессионалов приедет в указанное вами место и соберет моечные посты.

Компания Proinug на рынке моек уже с 2000 года. Они предоставляют автомойки любой комплектации. Еще одни плюс этой фирмы — сервисное обслуживание. Не стоит забывать про наличие гарантии на оборудование в три года и снабжение расходными материалами.

Комплектация мойки.

Сервис Proinug поможет вам полностью обеспечить оборудованием автомойку любогоразмера: от двух постов и до бесконечности. Все зависит от вашего желания.

Каждый бокс включает в себя:

терминал управления несколько видов программ мойки гидравлику

Немного информации о каждом из пунктов.

Терминал управления — дисплей, на котором клиент выбирает программу мойки автомобиля, может управлять светом в боксе или задать функцию отсрочки подачи воды. Для владельца бизнеса на дисплей есть свои настройки: изменение тарифов, просмотр инкассации, отчет по балансу и сервисному режиму, а также другие функции.

Программы мойки включают в себя различные варианты мытья автомобиля: просто водой, с пеной или без, воск, пылесос, а также вода для рук.

Гидравлика подразумевает под собой насосы высокого давления нескольких видов на выбор и способы их размещения в боксе. К тому же сюда относятся пистолеты и коврики с держателями, пылесосы, дозирующие системы.

Все оборудование в одном месте.

Данное оборудование вы можете приобрести на сервисе https://proinug.com/wash/ . Заказывая в нашей компании вы получаете качественное оборудование для вашей мойки самообслуживания. Команда специалистов поможет определить комплектацию, подходящую под ваши требования. Количество постов и их оснащение подбирается индивидуально. На нашем ресурсе вы можете сами собрать свою автомойку в удобном конструкторе или заказать обратный звонок. Менеджера с удовольствием дадут консультацию и ответят на все вопросы. Установка, гарантия, монтаж и сервисное обслуживание в одном месте. Компания Proinug поможет вам начать бизнес автомоек самообслуживания.