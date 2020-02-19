Турция снижает процентные ставки по кредитам для экспортёров

Правительство снизило стоимость кредитов на 60-140 базисных пунктов, или на 0,6-1,4 процентных пункта, сообщила министр торговли Рухсар Пекджан, сообщает Dünya. Это решение последовало за действиями государственных банков по снижению процентных ставок по кредитам предприятиям и потребителям.

Турция намерена профинансировать 50 млрд долларов экспорта в этом году в виде кредитов и гарантий, по сравнению с 44,1 млрд долларов в 2019 году, сказала Пекджан. Это эквивалентно 26% прогнозируемого экспорта в 2020 году, добавила она.

Отметим, что правительство использует дешёвые кредиты, чтобы помочь достичь цели экономического роста в 5% в этом году. Экономическая активность резко замедлилась в прошлом году после валютного кризиса в 2018 году, оказав внутриполитическое давление на правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Увеличение экспорта также помогает обуздать дефицит торгового баланса, который увеличился в последние месяцы после того, как импорт восстановился после спада.

Снижение стоимости кредитов означает, что краткосрочные заимствования для экспортёров упали на 1,8 – 2 процентных пункта выше международных базовых ставок, пишет издание. Средние и долгосрочные затраты по займам были установлены на уровне от 1 процентного пункта до 3,75 процентного пункта выше контрольных показателей, говорится в статье.