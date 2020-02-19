Опозорили нацию: снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок затравили в Сети

В отношении девушек, принявших участие в откровенном клипе немецкого артиста, развернулась массированная кампания по травле.

Скандальная история набирает обороты после выхода клипа Till the End ("До конца") лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, выступившего с сольным проектом.

Как выяснилось, в нескольких сексуальных сценах с элементами порнографии снялись российские девушки. Их личности рассекретили пользователи Telegram-канал «Двач».

В публикации указаны ссылки на соцсети участниц съёмок. Часть ссылок подписана в зависимости от роли девушек на видео, например, "мамка шлюх", "[занималась сексом] на столе" и другие иецхэзжн образы.

Отметим, что сам Линдеманн также появляется на кадрах, играя не последнюю роль в происходящем на видео.

Примечательно, что клип можно найти сейчас исключительно на ресурсах для взрослых, а на YouTube сейчас можно только послушать композицию.

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Между тем, кадры неотцензурированного варианта клипа привели в негодование организатора так называемого "Мужского государства" Владислава Позднякова — его виртуальная организация исповедует радикальный патриархат.

В свое время Поздняков получил условный срок за экстремистские призывы против женщин, которые встречаются с иностранцами. После этого он бежал в Польшу, но и там он призывает к насилию в отношении девушек.

Так, к журналистам обратилась одна из жертв травли, развернутой в ее отношении со стороны Позднякова, вплоть до угрозы убийством. По словам девушки, она приняла участие в злополучном клипе Тилля Линдеманна.

Напомним, лидер Rammstein Тилль Линдеманн организовал новый музыкальный проект, получивший матерное название: написанное латиницей напоминает транслитерацию популярного русскоязычного "посыла" в нецензурном виде.

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За время своего существования сольный проект успел оскандалиться не только порноклипом. Линдеманн выпустил еще один резонансный клип, в котором сам певец играет пациента психбольницы, который фантазирует о кровавых оргиях в отеле.

А в ноябре 2019 года Линдеманн выпустил клип Frau & Mann, в котором приняла участие украинская певица Светлана Лобода. По сюжету клипа Лобода предстала в роли заводской рабочей, которая провинилась на производстве, и ее вызвало начальство. Руководитель, которого сыграл Линденман, попытался изнасиловать девушку в своем кабинете, одна героиня Лободы вступила в борьбу и разбила голову начальнику.