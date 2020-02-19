Вечерний ДжиганДони: Харламов смешал с грязью своих коллег по ТНТ в Comedy Club (ВИДЕО)

Юморист удивил поклонников необычными шутками с участием знаменитостей.
Юморист Comedy Club Гарик Харламов продемонстрировал свои незаурядные способности в оригинальном номере в рамках проекта.
Так, на сцену к артисту выходили знаменитости с ТНТ, а задача Харламова состояла в том, чтобы рассмешить гостей. На этой "войне" использовались практически все средства из арсенала Гарика, в том числе и поливание грязью коллег.
Первой "жертвой" Харламова стал Станислав Ярушин — звезда сериала "Универ", у которого юморист с порога поинтересовался, каккого красивого дяденьку он ублажал, чтобы попасть иецхэзжн на ТНТ.
"Итак, Стас. У меня для вас очень ответственное задание. Вам как артисту нужно будет в новогоднюю ночь для очень важных людей перевезти кокос через границу. Теперь по поводу вашего отдыха. Мы вас отправляем в отпуск на три секунды. Добрый вечер. Как отдохнули? Где подарки с поездки? Нету? Пошел вон, неблагодарная тварь!" — закричал Гарик.
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Следующим гостем стал Азамат Мусагалиев.
"Бог мой! Не такой как у вас!" — сразу закричал Харламов, рассмешив гостя.
Также к нему "заходили" Ольга Бузова, Антон Шестун, Сергей Светлаков, а также Тимати.
Последний, к слову, особенно стойко держался, стараясь не поддаваться на провокации Гарика.
"О, кого я вижу. Чай. кофе не хотите себе куда-нибудь наколоть?… Я посмотрел наши рейтинги и оказалось, что у нас на канале очень низкий вы. Вы знаете что? Мы придумали новую передачу. Специально… С Джиганом и МС Донни. Будет называться "Вечерний ДжиганДонни"", — сказал Харламов и рассмеялся.
Замыкал список гостей Михаил Галустян. В его отношении Харламов отметился резонансной шуткой.
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"Я хочу сказать, что я слежу за вами. А вы — слижите за мной?" — доверительно наклонясь к артисту поинтересовался Гарик.
Подписчики оценили постановку Харламова и его актерскую игру.
"Супер!!!! ГАРИКУ-БРАВО!!!", "Гарик,я на садовом кольце остановился в среднем ряду,ржу,от смеха ехать не могу,ща пробку соберу", "Почему Малышеву с Гузеевой не пригласил ?", "Это очень смешно", "Капец ржака;)", "Это самая лучшая рубрика…" — восторгаются юзеры.
Ранее TopNews писал о том, что "Мисс Россия-2017" публично унизила Гарика Харламова.