Наша национальная катастрофа: протоиерей Смирнов снова оскандалился, оскорбив российских мужчин

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Наша национальная катастрофа: протоиерей Смирнов снова оскандалился, оскорбив российских мужчин

Священнослужителю грозят несколькими статьями "за оскорбление".

 Глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Дмитрий Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой», так как они не исполняют роль главы семьи и бросают женщин. Об этом священнослужитель сообщил на пресс-конференции в НСН.

По его словам, совесткие власти спаивали народ, отчего некоторые российские мужчины сейчас бьют жен, сообщил Смирнов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Советское правительство специально иецхэзжн спаивало народ. От этого отдельные кадры бьют своих жен», — считает он.

«Наши мужчины — это наша национальная катастрофа. Потому что они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают. Женщина лучшие годы тратит на него, а потом он находит новую», — сказал он.

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Священник считает, что эти мужчины являются «бессовестным народом из маменькиных сынков», отметив, что занимается проблемами семьи, защиты материнства и детства. По его словам, он не защищает мужчин, которые не могут защитить женщину и ее обеспечить, а некоторые из них «смеют руку поднимать».

Смирнов заявил, что целиком и полностью на стороне женщин, а мужчины боятся свадеб, подталкивают женщин к абортам, бегают от алиментов и пьют алкоголь.

«Алкоголь это суррогатная духовная жизнь. Человек так отдыхает», — заявил священник, назвав способом исправления ситуации обучение мальчиков, у которых нет отцов, в кадетских корпусах.

«Каждая женщина нормальная мечтает о настоящем рыцаре», — сказал он.

Как ранее писал Topnews, на прошлой неделе, протоиерей Дмитрий Смирнов назвал женщин, которые живут с мужчинами в гражданском браке, бесплатными проститутками.

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Высказывание Смирнова подняло волну возмущения в российском обществе. Так, слова священника раскритиковали зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина, председатель Союза женщин РФ и сенатор Екатерина Лахова, а также лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

А юрист Екатерина Гордон подала заявление в полицию, столичное Главное следственное управление СК, а также прокуратуру, в котором попросила проверить слова протоиерея на экстремизм. По мнению правоведа, в высказываниях служителя РПЦ имеются признаки деяния, предусмотренного статьей 282 УК России ("Возбуждение ненависти, либо вражды"). Гордон заявила, что Смирнов "публично оскорбил женщин, находящихся в гражданском браке".