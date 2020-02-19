Священнослужителю грозят несколькими статьями "за оскорбление".

Глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Дмитрий Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой», так как они не исполняют роль главы семьи и бросают женщин. Об этом священнослужитель сообщил на пресс-конференции в НСН.

По его словам, совесткие власти спаивали народ, отчего некоторые российские мужчины сейчас бьют жен, сообщил Смирнов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Советское правительство специально иецхэзжн спаивало народ. От этого отдельные кадры бьют своих жен», — считает он.

«Наши мужчины — это наша национальная катастрофа. Потому что они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают. Женщина лучшие годы тратит на него, а потом он находит новую», — сказал он.

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Священник считает, что эти мужчины являются «бессовестным народом из маменькиных сынков», отметив, что занимается проблемами семьи, защиты материнства и детства. По его словам, он не защищает мужчин, которые не могут защитить женщину и ее обеспечить, а некоторые из них «смеют руку поднимать».

Смирнов заявил, что целиком и полностью на стороне женщин, а мужчины боятся свадеб, подталкивают женщин к абортам, бегают от алиментов и пьют алкоголь.

«Алкоголь это суррогатная духовная жизнь. Человек так отдыхает», — заявил священник, назвав способом исправления ситуации обучение мальчиков, у которых нет отцов, в кадетских корпусах.

«Каждая женщина нормальная мечтает о настоящем рыцаре», — сказал он.

Как ранее писал Topnews, на прошлой неделе, протоиерей Дмитрий Смирнов назвал женщин, которые живут с мужчинами в гражданском браке, бесплатными проститутками.

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Высказывание Смирнова подняло волну возмущения в российском обществе. Так, слова священника раскритиковали зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина, председатель Союза женщин РФ и сенатор Екатерина Лахова, а также лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

А юрист Екатерина Гордон подала заявление в полицию, столичное Главное следственное управление СК, а также прокуратуру, в котором попросила проверить слова протоиерея на экстремизм. По мнению правоведа, в высказываниях служителя РПЦ имеются признаки деяния, предусмотренного статьей 282 УК России ("Возбуждение ненависти, либо вражды"). Гордон заявила, что Смирнов "публично оскорбил женщин, находящихся в гражданском браке".