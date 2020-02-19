Я все: Оксана Самойлова родила Джигану четвертого ребенка (ФОТО)

Рэпер Джиган и его супруга — модель Оксана Самойлова в четвертый раз стали родителями. У пары, которая состоит в браке уже семь лет и воспитывает трех дочерей, родился долгожданный сын. Ребенка назвали Давидом.

И счастливый отец, и многодетная мама успели поделится в своих Instagram первыми фото с младенцем. СМИ писали, что роды проходили в одной из клиник США — в Майами супруги отправились, еще когда модель находилась на последних месяцах беременности. Музыкант не иецхэзжн оставил супругу и во время родов, и даже лично перерезал пуповину своему наследнику.

«Давид Денисович Устименко. 18.02.2020», — подписал он историческое фото в Instagram.

Не менее лаконична оказалась и его супруга Оксана Самойлова.

READ Молитва «Три ангела» — самый сильный оберег от проблем и неприятностей

«Я все:) Родила нашего такого долгожданного сына», — написала знаменитость.

Напомним, что ранее фанаты пары не сомневались, что у пары родится мальчик, причем в отсутствие информации многие из них гадали на животе. На взгляд фоловеров, в эту беременность у Оксаны он был не таким большим, как в прежние. Теперь же они поздравляют родителей троих дочек — восьмилетней Ариелы, пятилетней Леи и двухлетней Майи, с четвертым ребенком.

"Наконец-то наследник престола", — шутя поздравляют Джигана фанаты.